아라그치 이란 외무 “미국과 협상하는 방안 검토 중” 푸틴 “이란과 전략적 관계 이어나갈 것”

[헤럴드경제=도현정 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 27일(현지시간) 아바스 아라그치 이란 외무장관을 만나 이번 전쟁의 종전 방안과 미국과의 협상에 대해 논의했다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 상트페테르부르크를 방문한 아라그치 장관과 회동하면서 “러시아는 중동에 평화가 조속히 정착되도록 모든 노력을 다하겠다”며 그를 환대했다.

푸틴 대통령은 이 자리에서 “이란 국민이 독립과 주권을 위해 얼마나 용감하고 영웅적으로 싸우고 있는지를 보고 있다”며 “시련의 시기를 잘 넘겨 평화의 시기가 찾아오기를 바란다”고 말했다. 그는 지난주 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 메시지를 받았다며 “러시아도 이란과 마찬가지로 양국 간 전략적 관계를 이어갈 의향이 있다”고 이어갔다.

아라그치 장관은 “이란 국민은 저항과 용기를 통해 미국의 공격과 침략에 맞서 싸워왔으며, 앞으로도 이 시기를 견뎌내고 살아남을 수 있다는 것을 전 세계에 입증했다”며 러시아와 이란의 전략적 동반자 관계가 앞으로 더욱 강화될 것이라고 화답했다.

아라그치 장관은 이날 현지 베스티 방송 인터뷰에서 미국과 협상하는 방안을 검토하고 있다고 말했다. 또 푸틴 대통령과의 회동이 매우 생산적이었다며 “지역 상황을 비롯한 다양한 문제에 대한 의견을 교환했고, 이해에 도달했다”고 전했다.

회동에 배석한 유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책보좌관은 베스티에 “우리는 아라그치 장관의 발언, 오늘 대화의 배경, 우리가 미국·이스라엘에서 받은 신호 등을 분석할 것”이라고 전했다. 그는 “우리의 생각을 해외로, 우리의 가까운 파트너에게 전달할 가능성이 있다”고 언급해, 이날 회동과 관련한 러시아의 입장을 미국에 전달할 가능성을 내비쳤다.

아라그치 장관은 지난 주말 파키스탄 측에 새로운 종전 요구안을 전달했고, 오만을 방문한 이후 다시 파키스탄에 잠시 머물렀다 러시아를 방문했다. 파키스탄을 두 번 들르기는 했지만 미국 대표단과의 2차 회담은 거부했다.

러시아와 이란은 지난해 20년 기한의 포괄적·전략적 동반자 조약을 체결하며 밀착 행보를 보여왔다. 이번 전쟁에서 러시아가 이란에 미군과 관련한 상당한 정보를 제공했다는 분석도 있다.