[헤럴드경제=윤채영 기자] 이준석 개혁신당 대표가 27일 조응천 전 의원이 당의 경기지사 후보로 나서게 된 것과 관련 “당력을 총투입할 계획”이라고 밝혔다.

이 대표는 이날 국회에서 최고위원회의 후 기자들과 만나 “경기도 재선 의원으로 지내며 경기도민이 필요한 법안들을 많이 만들어냈던 분으로, 인물 경쟁력에서는 단연코 1등”이라며 이같이 말했다.

이 대표는 더불어민주당이 후보 공천 고심에 빠진 ‘하남갑’과 ‘평택을’ 중심으로 개혁신당도 맞붙겠다고 강조했다. 그는 “조 의원의 큰 결단으로 후보들도 용기를 얻을 것”이라며 “저는 당연히 조 의원과 짝을 맞춰서 드릴 수 있는 좋은 분들을 낼 것”이라고 했다.

구체적인 후보를 묻는 질문에는 “당내 인사 중에서 좋은 사람들이 있다고 충분히 생각한다”며 “늦지 않은 시점에 저희가 알려드릴 수 있도록 절차를 진행하겠다”고 답했다.

국민의힘과 단일화에 대해서는 “단일화가 아쉬운 쪽은 아마 국민의힘이 아니겠느냐”며 “그런데 저희는 어떤 교섭도 진행하지 않고 있고, 장동혁 대표나 그쪽 핵심 의원들과도 그런 부분에 소통하지 않고 있다”고 했다. 그러면서 “지금 국민의힘이 별로 다급하지 않다는 것”이라고 덧붙였다.