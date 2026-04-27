베트남 중앙은행과 금융협력 논의 비엣콤뱅크·FPT·아그리뱅크와 협업

신한은행이 국내에 이어 베트남에서도 생산적 금융 확장에 속도를 낸다. 베트남 중앙은행과 협력을 논의하고 비엣콤뱅크 등과 업무협약을 체결하며 현지 금융 네트워크를 강화했다.

신한은행은 지난 22일부터 24일까지 대한민국 정부 주관 베트남 경제사절단 일정에 참여해 베트남 중앙은행과 면담을 진행하고 현지 금융·산업 기관과 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

정상혁 신한은행장은 응웬 응옥 깐 베트남 중앙은행(SBV) 부총재와 면담을 갖고 1993년 한국 금융사 최초 진출 이후 33년간 이어온 신한의 동행을 강조하면서 한국 기업의 베트남 진출 확대를 위한 금융 지원 협력 및 디지털·ESG 분야의 노하우 공유 방안을 논의했다.

베트남 내 기업금융과 인프라 금융 협력 기반도 강화해 나간다. 이를 위해 베트남 국영 상업은행 비엣콤은행의 레 꽝 빈 은행장과도 면담을 갖고 업무협약을 체결했다. 양사는 금융 지원·리테일 금융 협력·환거래 및 자본시장 분야 협업·디지털 전환과 신금융서비스 분야 협력 방안을 추진하기로 했다.

아울러 신한은행은 베트남 대표 ICT 기업 FPT그룹과도 협약을 맺고 스타트업 생태계와 디지털 금융 분야 협력을 강화하기로 했다. 신한금융그룹의 스타트업 육성 플랫폼인 ‘신한퓨처스랩’과 연계해 유망 스타트업의 글로벌 성장을 돕는 민간 가교 역할을 수행하며, 차별화된 디지털 금융 경쟁력을 바탕으로 미래 성장 동력을 확보해 나갈 계획이다.

이와 함께 베트남 내 최대 네트워크를 보유한 아그리뱅크와는 크로스보더 금융과 ESG 협력을 중심으로 한 업무협약을 체결했다. 국내 거주 베트남 근로자와 유학생 등 양국 간 이동 고객을 위한 맞춤형 금융 서비스를 확대하고, 지속 가능한 금융 생태계 조성을 위한 ESG 경영 노하우를 공유해 나갈 계획이다. 정상혁 신한은행장은 “정부의 경제 외교 기조에 발맞춰 한국 기업의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 ‘생산적 금융’의 모범 사례를 만들 것”이라고 말했다.

한편, 민간 금융사의 해외 확장 움직임에 발맞춰 금융당국 역시 ‘K-금융’의 경쟁력 강화를 적극 지원하고 있다. 신한베트남은행의 경우, 현재 총자산, 대출, 예수금 등 주요 지표에서 외국계 은행 1위의 자리를 유지하며 그룹 해외 사업의 핵심 축 역할을 수행하고 있다. 신한은행은 이번 경제사절단 일정을 계기로 베트남 내 협력 네트워크를 더욱 공고히 하고 성장 기반을 지속 확대할 방침이다. 유혜림 기자