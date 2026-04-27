추경호 대구시장 후보 확정…재보궐 14곳 유력 ‘광역 출마’ 민주 현역의원 29일 일괄 사퇴 예정 국힘 경기지사 내달 2일 확정, 조응천 출마 선언 하정우·전은수 靑참모진 출마 여부 이번주 확정

[헤럴드경제=양대근·전현건·김해솔 기자] 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거를 앞둔 여아가 이번주 광역자치단체장 공천 완료와 의원직 사퇴 등으로 어느 때보다 뜨거운 한 주를 보낼 전망이다.

27일 정치권에 따르면 국민의힘은 전날 추경호 의원을 당내 대구시장 후보로 선출했다. 추 의원이 오는 30일 이전 의원직에서 사퇴하면 그의 지역구인 달성군에서는 국회의원 재보궐선거가 열리게 된다.

현재 대구시장 경선 컷오프(공천 배제) 이후 불출마를 선언한 이진숙 전 방송통신위원장의 출마가 유력하게 거론되고 있다. 다만 박덕흠 당 공천관리위원장은 “개인적으로 경선을 원칙으로 생각한다”며 원론적 입장을 밝혔다.

대구 달성군까지 포함한 재보궐선거 예상 지역은 총 14곳으로, 사실상 ‘미니 총선’을 예고하고 있다. 먼저 이재명 대통령의 인천 계양을과 강훈식 대통령 비서실장의 충남 아산을을 비롯해 피선거권 상실과 당선무효형 확정에 따른 경기 안산갑(양문석)·평택을(이병진)·전북 군산김제부안갑(신영대) 등 5곳이 확정됐다.

여기에 현역의원의 광역단체장 선거 출마에 따라 경기 하남갑(추미애), 광주 광산을(민형배), 부산 북구갑(전재수), 인천 연수갑(박찬대), 울산 남구갑(김상욱), 전북 군산김제부안을(이원택), 제주 서귀포(위성곤), 충남 공주부여청양(박수현) 등 8곳과 대구 달성군(추경호)까지 총 9곳의 재보궐선거가 예상된다.

정청래 더불어민주당 대표는 앞서 기자들과 만난 자리에서 “민주당의 광역단체장 예비후보로 당선된 현역 국회의원들은 오는 29일 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정”이라면서 “(일각에서) 꼼수로 의원직을 사퇴하지 않고 재보궐선거를 없애려는 것 아니냐는 의심이 있던데, 의심일 뿐”이라고 일축한 바 있다.

현행 공직선거법상 상반기 재보궐선거는 4월 30일까지 확정된 공석을 대상으로 실시된다. 반면 현역 국회의원의 지방선거 출마를 위한 사퇴 시한은 5월 4일까지다. 현역의원이 이달 말까지 의원직을 내려놓지 않으면 해당 지역구는 내년 재보궐선거까지 공석으로 남게되는 셈이다.

여야의 전국 16곳 광역단체장 대진표도 사실상 이번 주 확정된다. 민주당이 일찌감치 모든 광역단체장 후보 공천을 확정한 가운데 국민의힘은 내달 2일 경기지사 후보를 결정할 예정이다.

현재 국민의힘에서는 함진규 전 국회의원, 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서가 경기지사 후보 자리를 놓고 경쟁중인 가운데 조응천 전 의원이 “도저히 손이 가지 않는 기득권 양당 후보 말고 정말 찍고 싶은 사람은 저밖에 없다”면서 개혁신당의 경기지사 후보 출마를 선언했다. 여야의 후보 대진표가 확정되면 울산시장·경남지사 등 곳곳에서 단일화 논의가 급물살을 탈 것으로 관측된다.

정치권의 재보궐선거 후보 공천도 이번 주 내 상당 부분 완료될 전망이다. 민주당은 송영길 전 대표와 김남준 전 청와대 대변인을 각각 인천 연수갑과 계양을에 전략공천했고, 국민의힘은 조국 조국혁신당 대표가 뛰고 있는 평택을에 유의동 전 의원을 공천했다.

하정우 청와대 AI미래기획수석비서관과 전은수 청와대 대변인은 재보궐 출마 여부를 이번 주 결정할 것으로 보인다. 하 수석은 부산 북구갑, 전 대변인은 충남 아산을 출마가 각각 거론된다.