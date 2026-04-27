프롬튼팩 인스펙션 출시, AI 소프트웨어·델 등 인프라 결합 안전 관제, 설비 예지 보전, 제조 AX 패키지 포트폴리오 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] 코오롱베니트는 뉴로클과 협업해 오토딥러닝 비전 기술 기반 품질검사 프리패키지 ‘프롬튼팩 인스펙션(PromptON Pak.Inspection)’를 출시한다고 27일 밝혔다.

뉴로클은 최근 국내 최대 규모 인공지능(AI) 사업 협력체인 코오롱베니트 AI 얼라이언스에 신규 참여했다. 양사는 이번 협업을 통해 제조 현장에 빠르게 적용할 수 있는 비전 AI 모델 확산에 나설 계획이다.

프롬튼팩 인스펙션은 뉴로클의 학습 소프트웨어 뉴로티(Neuro-T)와 런타임 라이브러리 뉴로알(Neuro-R)을 기반으로 한다. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 기반 노코드 환경에서 이미지 전처리, 레이블링, 모델 학습, 성능 평가까지 전 과정을 지원한다.

자동 모델 최적화 기능을 통해 AI 전문 인력 없이도 고성능 검사 모델을 구현할 수 있다. 학습된 모델은 기존 검사 설비 및 시스템과 연동으로 현장 이미지와 영상 실시간 판독이 가능하다.

그동안 제조 업계에서는 품질 향상과 생산성 제고를 위해 AI 도입 수요가 커지고 있음에도, 공정과 제품 특성에 맞춘 검사 모델 별도 개발 등 때문에 시간과 비용 부담이 컸다.

이에 코오롱베니트는 고객이 인공지능 전환(AX) 효과를 빠르게 체감할 수 있는 영역으로 품질 검사에 주목했다. 검증된 소프트웨어와 하드웨어를 결합, 프리패키지 형태의 프롬튼팩 인스펙션으로 제조 현장의 AI 도입 문턱을 낮춘다는 계획이다.

나아가 코오롱베니트는 프롬튼팩 인스펙션를 델 테크놀로지스 서버·워크스테이션, 어드밴텍(Advantech) 하드웨어와도 결합할 수 있도록 구성했다. 고객 환경과 요구사항에 따라 설루션 라인업도 하이엔드와 로우엔드 2개 라인업으로 출시했다.

코오롱베니트는 프롬튼팩 인스펙션을 통해 AI 비전 검사 시스템 구축 기간을 단축할 방침이다. 또 초기 도입과 운영 부담을 낮춰 제조 현장의 AX 전환 속도를 높일 수 있을 것으로 기대한다. 앞으로는 품질 검사를 시작으로 안전 관제, 설비 예지보전 등 패키지 포트폴리오를 확대해 나갈 계획이다.

강재훈 AX커머스팀장은 “제조 AX의 핵심은 AI 기술을 현장에 얼마나 빠르게 적용하고, 실제 운영 성과로 연결하느냐에 있다”며 “프롬튼팩 인스펙션은 제조 품질을 위한 비전 검사 영역에서 고객이 AX 효과를 빠르게 체감할 수 있도록 기획한 실행형 패키지”라고 말했다.