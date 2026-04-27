“민주당·보수 정권 다 해봐서 잘 안다고 자부” “경기도민, 계란 흰자의 삶”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 개혁신당 소속 조응천 전 의원이 27일 6·3 지방선거에서 경기지사 출마를 선언했다.

조 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 “도저히 손이 가지 않는 기득권 양당 후보 말고 정말 찍고 싶은 사람, 아무리 봐도 저밖에 없다”며 출마를 공식화했다.

조 전 의원은 “아주 오래 망설였다. 많이 고민했다”며 “말로만 민생을 떠들어 대는 거대 양당이 싸우는 동안 1400만 경기도민은 ‘서울을 감싸는 계란 흰자’의 삶을 강요 당했다”고 했다.

그는 “민주당 의원도 해봤고, 보수 정권에서 역할도 해봤다. 그래서 잘 안다고 자부한다”며 “무엇이 문제인지, 어디서 막히는지, 왜 바뀌지 않는지”라고 설명했다.

아울러 “조응천, 경기도지사에 출마한다. 저 조응천이 하겠다”고 거듭 강조했다.

조 전 의원은 박근혜 정부에서 청와대 공직기강비서관을 지냈고, 20대 총선에서 더불어민주당에 입당해 경기 남양주갑에서 재선을 했다. 이후 당시 이재명 대표에 대한 반감으로 친명(친이재명)계와 갈등을 빚다 22대 총선을 앞둔 2024년 민주당을 탈당하고 개혁신당에 입당했다.

조 전 의원 출마로 경기지사는 민주당과 국민의힘, 개혁신당 3자 구도 가능성이 높아졌다. 민주당은 추미애 의원이 후보로 나서고, 국민의힘은 다음달 2일 경선을 통해 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 한국도로공사 사장 중에서 최종 후보를 가린다.