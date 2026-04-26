“가격 오르자 증여·상속으로 내 집 마련하는 30대” 주식·채권·코인 7200억원 어치 팔아 내집마련

[헤럴드경제=김희량 기자] 올해 1분기 서울 주택 매수에 조달한 증여·상속자금 중 절반 가까이가 30대의 내 집 마련에 활용된 것으로 나타났다.

26일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 의원(국민의힘)실이 국토교통부의 서울 주택 매수 자금조달계획 집계 자료에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속 자금 2조1813억원 중 30대가 차지하는 금액이 1조915억원으로 절반에 달했다.

주택자금조달계획서는 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 내 모든 주택과 비규제지역의 6억원 이상 주택 매매 계약 후 30일 이내에 관할 지방자치단체에 제출해야 하는 서류로 주택 취득 자금 출처를 밝히는 데 이용된다. 규제지역에서는 2020년 10월 27일부터 주택자금조달계획서 제출이 의무다.

서울에 주택 마련을 위해 조달한 증여·상속자금은 2023년 1조7451억원에서 2024년 3조3257억원, 지난해 6조5779억원으로 연간 역대 최대치를 찍었다.

올해는 이미 3개월 새 작년의 약 3분의 1에 해당하는 증여·상속 금액이 서울 주택 마련에 쓰여졌다.

1분기 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속 자금은 30대(1조915억원)가 가장 많았고 이어 40대(5265억원), 50대(2299억원), 60대 이상(2278억원), 20대(1033억원), 20대 미만(22억원)의 순으로 나타났다.

서울에 내 집 마련을 위한 전체 증여·상속 자금 조달액 중 30대가 차지하는 비중은 2023년 34.8%에서 2024년 40.9%로 처음 40%대에 올라섰고, 지난해 43.5%로 높아졌다.

올해는 지난 3개월 동안 50%를 넘을 정도로 30대의 비중이 높다.

우리은행 남혁우 부동산연구원은 “대출 규제 등의 정책 요인뿐 아니라 가격 상승으로 시장 진입 장벽이 높아지자 구매력이 낮은 30대 실수요자들 중심으로 부모로부터 증여·상속 자금을 지원받아 내 집 마련에 나서고 있다”고 분석했다.

업계에서는 30대들의 ‘영끌’ 매수가 강화되고 있다고 보고 있다.

더불어 지난 1분기 30대가 주식·채권·코인 등을 팔아 서울 주택 매수 자금으로 조달한 규모는 7211억원이었다. 이는 자본 축적도가 높은 40대(5855억원)와 50대(4640억원)를 훌쩍 뛰어넘는 것이다.

주식이나 채권 등의 매각 대금으로 서울 주택 매수에 조달한 자금 규모는 2020년부터 지난해까지 매년 40대가 가장 컸지만 올 들어 30대가 이를 넘어선 셈이다.

지난해만 하더라도 주식·채권 매각대금으로 서울 주택 마련에 조달한 자금 규모는 40대가 1조9151억원으로 가장 많았으며 30대가 1조7452억원으로 그 뒤였다.

지난 2월 10일부터 주식·채권 매각 대금뿐 아니라 가상화폐(코인) 매각 대금도 자금조달계획 신고 내용에 포함되면서 이런 경향이 바뀐 것으로 분석된다.