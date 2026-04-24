與, 입법·행정·사법까지 다 장악 박상용 영입? 모든 가능성 오픈 우리는 국민 눈높이 깨끗한 후보

정희용 국민의힘 사무총장은 6·3 지방선거 판세와 관련 “모든 경선이 끝난 뒤 원팀으로 선거 캠페인을 진행하면 국민들께 더 어필할 수 있을 것”이라며 지지율 반전을 예고했다.

정 사무총장은 21일 국회에서 가진 헤럴드경제와 인터뷰에서 최근 각종 여론조사에서 국민의힘이 더불어민주당에 비해 열세를 보이는 데 대해 “지지율은 민심의 준엄한 심판이라는 점에서 무겁게 받아들이고 있다”면서도 “독주하는 권력을 견제하는 모습과 부정부패로부터 자유로운 정당이라는 점을 강조하는 선거 캠페인을 펼칠 것”이라고 밝혔다.

정 사무총장은 국민의힘 공천관리위원회 부위원장을 맡아 6·3 지방선거와 재보궐선거 공천 전반을 진두지휘하고 있다.

그는 이번 공관위 활동에서 청년 오디션을 도입해 정치신인들의 등용문을 넓혔다는 점을 의의로 뒀다. 또한, 국민의힘은 본경선에서 현역단체장과 예비경선 승자가 맞붙는 이른바 ‘한국시리즈 방식’을 도입해 도전자들에게 기회를 열었다는 평가다.

대구시장 공천 잡음과 관련해선 “대구 결선이 마무리되고 구청장·시의원 등 공천까지 마무리되면 단일대오 모습을 보일 것”이라며 “대구 시민은 언제나 어려움을 극복하는 쪽에 힘을 실어주셨다”고 강조했다.

재보궐 선거가 확정되지 않은 부산 북구갑에 한동훈 전 대표가 일찌감치 출마 의사를 밝히며 당 일각에서 ‘무공천론’이 제기되는 데 대해선 “다양한 의견은 존중한다”면서도 “기초단체장과 지방의원 선거까지 함께 치러야 하는 만큼 우리 당 후보를 공천해야 한다”고 선을 그었다.

국민의힘 후보 선정에서 가장 중요한 기준은 유능함과 청렴성이다. 정 사무총장은 “민주당은 전과가 있거나 수사를 받는 인물도 공천하고 있지만, 우리는 국민 눈높이에 맞는 깨끗한 후보를 기준으로 삼았다. 지역발전 비전과 정책 구상도 면접에서 중점적으로 봤다”고 말했다.

민주당과의 차별화 전략에 대해서는 “지난 4년간의 성과와 즉시 일할 수 있는 준비가 돼 있다는 점을 강조할 것”이라며 “동시에 민주당이 입법·행정·사법에 이어 지방권력까지 장악할 경우 독주를 견제할 수 없다는 점도 분명히 알릴 필요가 있다”고 설명했다.

지역에서 자체 선대위를 꾸리는 등 ‘장동혁 패싱’ 논란이 있으나, 중앙당 차원에서는 선거 승리를 위한 정책을 내놓으며 지역 유세를 지원하겠다는 입장이다. 정 사무총장은 “고물가·고환율·고유가로 인한 생계 유지 어려움도 있고, 부동산 문제도 서민들이 전세·월세난을 절감하고 대출이 어려운 상황에서 국민이 스트레스를 경감할 수 있는 대책을 내놓을 것”이라며 “당에서는 큰 정책을 이야기하고 후보들이 실제 시민들 피부에 와닿는 공약을 제시하면서 투트랙으로 끌고 나가면 국민들 마음을 더 끌수 있다”고 자신했다.

윤채영·정석준 기자