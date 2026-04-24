회생안 연장 다음 주 결정…메리츠는 ‘신중론’

[헤럴드경제=정대한 기자] 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 매각이 우선협상자 선정으로 본궤도에 올랐다. 홈플러스는 다음 주 법원이 설정한 회생계획안 가결 시한을 앞두고 있다. 회생계획안 가결에 필요한 유동성을 확보하기 위해 채권자협의회의 자금 지원 여부가 마지막 퍼즐로 떠오르고 있다.

서울회생법원은 앞서 홈플러스 익스프레스 매각 진행 상황을 지켜보겠다며 3월 4일이었던 회생계획안 가결 시한을 5월 4일까지 두 달 연장했다. 이후 홈플러스와 매각 주관사 삼일회계법인은 홈플러스 익스프레스 매각을 위한 우선협상대상자로 하림그룹(NS홈쇼핑)을 선정했다.

하림그룹이 인수 의지를 보이고 있음에도 실사와 본계약 체결, 자금 납입까지는 수개월이 소요된다. 실제 자금 유입까지 시간이 필요하다는 의미다. 회생계획안 가결 시한을 추가로 연장할 가능성이 거론되는 배경이다.

노동절과 주말, 어린이날 연휴 등을 고려하면 법원의 추가 연장 여부는 사실상 오는 30일 전후에 결정될 것으로 전망된다. 우선협상대상자 선정으로 매각이 구체화된 만큼 법원이 재조정에 나설 가능성이 있다는 관측도 나온다. 법원 역시 예비 입찰 과정에서 매각 상황을 반영한 일정 조정 가능성을 열어뒀다.

유동성은 변수다. 하림이 제시한 인수 금액은 당초 기대치인 3000억원에 크게 못 미치는 2000억원대 수준으로 전해지고 있다. 매각 자금 유입 효과가 제한적일 경우, 법원이 회생 가능성을 낮게 판단해 회생계획안을 부결할 수 있다는 우려도 나온다. 앞서 MBK파트너스는 1000억원의 DIP 금융을 투입했지만, 지연됐던 임금과 납품대금 등을 처리하면서 금방 소진됐다. 향후 홈플러스 익스프레스의 매각 자금이 유입되더라도 홈플러스 회생에 기여하는 바가 크지 않을 수도 있다.

점포 62개를 담보로 약 1조원 이상의 대출 잔액을 보유한 메리츠금융그룹의 자금 지원에도 관심이 쏠린다. 메리츠금융그룹은 홈플러스 전체 회생채권의 약 40%를 보유한 최대 채권자다.

메리츠가 최근 국회 등 정치권을 상대로 회생절차 연장에 부정적인 입장을 내비치고 있다는 주장도 제기된다. 메리츠는 내부적으로는 DIP 금융 지원을 검토하고 있지만, 여전히 신중론이 우세한 것으로 알려졌다. 추가 자금 지원이 자칫 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 될 수 있다는 우려와 담보 구조상 청산 시 자금 회수 가능성이 더 높다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.