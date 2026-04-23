[헤럴드경제=김병진 기자]주호영 국민의힘 의원이 23일 “이번 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마하지 않기로 했다”고 불출마를 선언했다.

주 의원은 이날 오후 국회에서 발표한 기자회견문을 통해 “당의 공천 구조를 바로잡고 보수를 다시 세우는 일에 더 무겁게 책임을 지는 것이 옳다고 판단했다”며 불출마 뜻을 전했다.

또 법원이 컷오프(공천 배제) 효력정지 가처분 항고를 기각한 데 대해서는 “법원 결정을 매우 아쉽게 생각한다”며 “솔직히 말하면 정당의 자율성 존중과 정당 내부 문제라는 말 뒤로 비겁하게 물러섰다”고 했다.

이어 “당의 행태를 보면 만정이 떨어지지만 이즈음에 인간이 스스로 가져야 하는 신의에 대해 깊이 생각해 봤다”며 “먹던 물에 침을 뱉지 않겠다. 오래 저를 돕고 함께한 당원과 척을 지고 싸우는 선거는 하지 않기로 했다”고 강조했다.

그는 “당의 공천이 다시 당원과 시민의 선택 위에 서도록 만들겠다”며 “선거 때마다 전략공천이라는 이름으로 낙하산을 내리고 특정인을 찍어내기 위해 기준을 비틀고 그러고도 아무도 책임지지 않는 구조를 고치겠다”고 했다.

또 “공천 실패에 책임질 사람은 책임지게 하고 무너진 당의 질서를 바로 세우고 보수가 다시 선거에서 이길 수 있는 당으로 돌아가도록 저의 정치 인생을 걸겠다”고 피력했다.

특히 주 의원은 “장 대표에게 한말씀 드리겠다”며 “덕미이위존(德微而位尊)하고 지소이모대(智小而謀大)면 무화자선의(無禍者鮮矣)라 했다”고 말했다.

그러면서 “인격은 없는데 지위는 높고 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자가 드물 것이라 했다. 제발 나아가고 물러날 때를 알기 바란다”고 덧붙였다.