전년比 매출 14%·영업익 13%↑ 미국 신제품 출시·유럽 직판 확대 ADC 등 신약 파이프라인 개발 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오에피스가 글로벌 시장에서의 바이오시밀러 판매 확대에 힘입어 올해 1분기 견조한 실적 성장을 달성했다.

23일 삼성에피스홀딩스의 실적 발표에 따르면, 삼성바이오에피스의 2026년 1분기 매출은 4549억원, 영업이익은 1440억원이다.

이는 전년 동기 대비 매출은 543억 원(14%), 영업이익은 161억 원(13%) 증가한 수치로, 연초 제시한 연간 매출 성장 가이던스(10% 이상)를 상회하는 실적이다.

이번 실적 성장은 기존 제품의 견고한 매출 유지와 더불어 미국 시장에서의 신제품 출시 효과가 주요하게 작용했다.

삼성바이오에피스는 현재 유럽에서 ‘SB12’(솔리리스 바이오시밀러), ‘SB16’(프롤리아 바이오시밀러) 등 총 4종의 제품을 직접 판매하고 있다. 미국에서는 지난 1월 프롤리아 바이오시밀러 ‘SB16’을 출시했으며, 현지 대형 처방약급여관리업체(PBM)인 CVS케어마크의 선호의약품에 등재되며 시장 점유율을 확대 중이다.

후속 파이프라인의 상업화 준비도 순항하고 있다. 아일리아 바이오시밀러 ‘SB15’는 오리지널사와의 합의를 통해 유럽은 이달, 미국은 내년 1월 출시를 목표로 하고 있다. 또한 지난 3월에는 글로벌 제약사 산도스(Sandoz)와 엔티비오 바이오시밀러 ‘SB36’의 전임상 단계 조기 협력 계약을 체결하며 상업화 성공 가능성을 높였다.

차세대 성장 동력인 신약 개발 분야에서도 성과가 가시화되고 있다. 삼성바이오에피스는 지난 3월 첫 번째 항체-약물 접합체(ADC) 신약 후보물질 ‘SBE303’의 글로벌 임상 1상을 개시했으며, 지난 20일에는 미국암학회(AACR) 2026에서 해당 물질의 전임상 결과를 발표했다. 중국 프론트라인과 공동 개발 중인 두 번째 신약 후보물질 ‘SBE313’은 현재 전임상을 진행 중이다.

지난해 11월 출범한 바이오 지주회사 삼성에피스홀딩스는 연결 기준 매출 4539억원, 영업이익 905억원을 기록하며 1분기 만에 흑자 전환에 성공했다.

삼성에피스홀딩스는 환율 변동 등 대외 불확실성을 고려하면서도 연초 제시한 10% 이상의 매출 성장 목표를 유지한다는 방침이다.