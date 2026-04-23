[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점과 율하점이 어린이날 황금연휴를 앞두고 오는 24일부터 5월 5일까지 가족 나들이객을 위한 ‘슈퍼 해피 페스타(SUPER HAPPY FESTA)’를 진행한다고 23일 밝혔다.

먼저 이시아폴리스점은 어린이날을 맞아 아동 브랜드 선물 상품 제안전을 전개한다.

1층 특설행사장에서는 ‘내셔널지오그래픽 키즈’ 특집전을 집중 선보이며 ‘마크곤잘레스 키즈’, ‘아이러브제이’ 등 인기 브랜드의 시즌 상품을 각 본매장에서 만나볼 수 있도록 구성해 쇼핑 편의를 높였다.

율하점 역시 선물 선호도가 높은 아동 브랜드 대표 상품을 엄선했다. ‘베베드피노’의 원피스(4만 1300원), ‘아이스비스킷’의 시원한 여름점퍼(5만 5300원), 그리고 ‘아가방플렉스’ 상하세트 등 실용성을 더한 라인업으로 선물 쇼핑의 즐거움을 더했다.

체험형 볼거리도 풍성하게 마련됐다.

율하점은 캐릭터 ‘잔망루피’ 팝업스토어를 1층 이벤트홀에서 선보인다.

쿠션·담요·키링 등 다양한 굿즈 판매화 함께 실제 잔망루피 캐릭터와의 사진 촬영 이벤트도 진행한다.

이시아폴리스점은 어린이날인 5월 5일 1층 중앙광장에서 ‘삐에로 아저씨의 풍선 증정’ 이벤트를 진행해 방문 고객들에게 특별한 재미를 선사한다.

사은 프로모션도 다양하다.

롯데백화점 앱(APP)에서는 24일부터 5월 17일까지 전국 지점을 모티브로 한 ‘롯백마블’을 운영한다.

매일 1회 참여 가능하며 결과에 따라 백화점 F&B 할인 쿠폰과 아울렛 사은 상품권 등 즉각적인 혜택을 제공한다.

이벤트 완주 고객 중 추첨을 통해 롯데상품권 100만원을 증정하는 경품 행사도 마련했다.

안치우 롯데아울렛 율하점장은 “어린이날을 맞아 아이들이 좋아하는 콘텐츠와 선물 상품을 함께 준비했다”며 “연휴 기간 가족 고객들이 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다양한 즐길거리와 혜택을 선보이겠다”고 말했다.