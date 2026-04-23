육군 참모총장 경질…해군 장관도 사임 ‘확전 지향’ 국방장관, ‘軍인사 재편’ 관측

미국 국방부(전쟁부)가 이란과의 전쟁이 진행중인 와중에 군 수뇌부 인사 2명을 잇달아 경질해 그 배경을 두고 여러 해석이 나오고 있다. 일각에서는 확전을 주장하는 피트 헤그세스 국방부 장관이 전쟁을 계기로 군 고위 인사를 재편하려는 것 아니냐는 분석이 나온다.

숀 파넬 미 국방부 수석대변인은 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 “펠란 장관이 행정부를 떠난다. 이는 즉시 효력이 발생한다”며 존 펠란 해군 장관의 사임을 알렸다. 파넬 대변인은 이어 “우리는 전쟁부 장관 및 부장관을 대신해 펠란 장관이 부처와 미 해군에 보여준 봉사에 감사드린다”며 “그가 새로운 도전에서 잘하기를 바란다”고 덧붙였다. 파넬 대변인은 훙 카우 해군 차관이 장관 대행을 맡게 될 것이라고 전하면서, 펠란 장관의 사임 사유는 구체적으로 전하지 않았다.

해군 장관은 해군부의 ‘문민 수장’으로 해군과 해병대의 훈련, 장비(무기), 행정 등을 관리하는 역할을 맡는다. 내각의 구성원은 아니지만 대통령이 지명하고 연방 상원의 인준을 거쳐야 부임할 수 있다. 지휘 체계상 국방부 장관에게 직보하는 자리다.

펠란 장관이 이번 대(對)이란 전쟁을 현장에서 지휘하는 ‘장수’는 아니지만 미 국방 부문의 수뇌부를 구성하는 인사라는 점에서 전쟁이 한창 진행중인 상황에서 물러나는 배경을 두고 관심이 쏠리고 있다.

특히 펠란 장관이 이끌었던 해군은 현재 도널드 트럼프 대통령의 명령에 따라 이란에 대한 해상봉쇄를 주도하고 있다. 미국과 이란의 협상이 끝내 결렬되고 지상전으로 확전되면, 해병대가 주요한 역할을 맡게 될 것이란 점에서 지휘 체계의 중요성이 한층 더 강조되는 상황이다.

AP 통신은 펠란 장관의 사임에 대해 “워싱턴DC에서 열린 해군 연례 콘퍼런스에서 수많은 해군 장병 및 업계 전문가들을 상대로 연설하고 기자들에게 향후 추진과제에 대해 얘기한 지 불과 하루 만에 이뤄졌다”며 “갑작스럽다”(sudden)고 평가했다.

펠란 장관의 이번 사임은 헤그세스 국방장관이 지난 2일 랜디 조지 육군 참모총장을 경질한 지 20여일 만에 이뤄진 것이다. 조지 육군 참모총장은 전임인 조 바이든 행정부 시절 임명돼 미군의 병력 부족 위기를 극복하고, 드론 도입을 적극 추진하며 군 안팎에서 신망을 얻어온 인물이었다. 임기도 내년까지 남아있던 상태에서 조지 참모총장이 갑작스레 해임되자 당시 뉴욕타임스(NYT)는 육군 고위 장교들이 분노와 좌절감을 표출했다고 전하기도 했다. 조지 참모총장에 이어 펠란 장관까지 사임하자, 확전을 주장하는 헤그세스 장관의 군 고위직 교체 작업이 본격화되는 것 아니냐는 전망이 나왔다.

도현정 기자