서울역·홍대입구역·명동역 순으로 사용 많아 기후동행카드 단기권 충전 건수, 작년 대비 2배

[헤럴드경제=손인규 기자] 지난달부터 서울 지하철에서 해외 신용카드와 간편결제로 교통카드를 구매·충전할 수 있게 되면서 하루 평균 9000명 이상이 서비스를 이용한 것으로 나타났다. 별도 환전이나 국내 결제 수단 준비 없이 교통카드 구매와 충전이 가능해지면서 외국인 관광객의 접근성이 크게 개선된 것으로 보인다.

서울교통공사가 지난달 17일부터 이달 17일까지 한 달 동안 1~8호선에 설치된 신형 교통카드 키오스크의 해외 발급 카드·간편결제의 결제 현황을 분석한 결과, 일평균 9158명이 약 7000만원을 해외 신용카드·간편결제로 결제한 것으로 집계됐다.

22일 공사에 따르면 역별로는 하루 평균 금액 기준 서울역(526만원·961건)이 가장 많았고, 홍대입구역(499만원·880건), 명동역(282만원·893건)이 뒤를 이었다.

결제 수단별로는 해외 카드 가운데 비자(VISA·3788건) 이용이 가장 많았고, 간편결제는 위챗페이가 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 위챗페이는 하루 평균 2069건을 기록하며 국내 간편결제 수단의 이용 실적(628건)을 크게 웃도는 것으로 나타났다.

특히 서비스 도입 이후 기후동행카드 단기권의 충전 건수는 지난해 같은 기간 대비 약 2배 증가했다. 지난해 동기 대비 서울 지하철 1~8호선에서 기후동행카드 단기권의 충전 건수는 약 12만건이었는데 해외 발급 카드와 간편결제를 이용할 수 있게 되면서 약 24만건으로 늘었다.

권종별로는 3일권이 약 35%로 가장 많았고 ▷5일권(24%) ▷1일권(15%) ▷2일권(13%) ▷7일권(13%)이 그 뒤를 이었다.

공사는 이와 같은 결과가 단기 이용객의 결제 접근성 개선이 실제 이용 증가로 이어진 결과로 보고 앞으로도 외국인 관광객 수요와 다양한 결제 환경 변화에 맞춰 시민과 관광객 모두 편리하게 서울 지하철을 이용할 수 있도록 서비스를 개선해 나갈 계획이다.

마해근 공사 영업본부장은 “해외 신용카드·간편결제 도입으로 내국인 결제 편의성이 확대됐을 뿐만 아니라 외국인 관광객들의 지하철 이용 접근성이 개선된 것으로 나타났다”며 “앞으로도 서울을 찾는 외국인 관광객들이 쉽고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 서비스를 개선해 나가겠다”고 말했다.