프리미엄 모델 수요 확대…울트라 비중 71%

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성전자의 신작 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 흥행에 힘입어 미국 스마트폰 시장이 반등에 성공했다.

22일 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 지난 3월 8∼14일 미국 스마트폰 판매량은 전주 대비 24%, 전년 동기 대비 3% 증가한 것으로 집계됐다.

갤럭시 S26 시리즈를 필두로 애플의 ‘아이폰 17e’, 구글의 ‘픽셀 10a’ 등 주요 제작사의 신모델 출시가 대기 수요를 자극한 결과로 풀이된다. 실제로 해당 제품들 출시 이후 3주간 시장 규모는 전년 대비 5% 성장하며 뚜렷한 회복세를 보였다.

시장 반등의 핵심 공신은 성전자였다. 갤럭시 S26 시리즈는 출시 초기 3주간 판매량이 전년 대비 29% 증가했으며, 사전 예약 물량 역시 약 25% 늘었다.

업계에서는 출시 일정 조정이 주효했다고 보고 있다. 전년보다 출시 시점을 늦추는 동시에, 금요일이 아닌 수요일에 제품을 선보이며 초기 오프라인 기간을 확보한 점이 판매 확대에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

특히 이번 시리즈에서는 최고 사양인 ‘울트라’ 모델로의 쏠림 현상이 두드러졌다. 갤럭시 S26 시리즈 내 울트라 모델 비중은 71%로, 전년(61%) 대비 10%포인트나 상승했다. 이는 기본형과 플러스 모델의 가격 인상으로 인해 차라리 고가 모델을 선택하려는 수요 이동과 함께, 프라이버시 디스플레이 등 차별화 기능, 공격적인 보상판매 프로모션이 맞물린 결과로 풀이된다.

애플의 아이폰 17e도 개선된 성과를 보였다. 출시 초기 3주 판매량은 전년 대비 15% 증가했다. 충전 속도와 프로세서, 카메라 성능 개선과 저장 용량 확대에도 불구하고 가격을 유지한 점이 수요를 끌어올렸다는 평가를 받는다.