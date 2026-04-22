[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구가 서울놀이마당에서 25일~ 26일 이틀간 ‘송파 탈춤 페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다.

‘송파 탈춤 페스티벌’은 송파구 문화유산인 ‘송파산대놀이’를 비롯해 유네스코에 등재된 전국의 국가 무형유산 탈춤을 한자리에서 만날 수 있는 전통예술의 장이다.

올해 구는 전국의 6개 탈춤 공연을 초청, 각 지역의 개성 있는 흥과 에너지를 서울 도심 한복판에서 즐길 수 있도록 특별한 기회를 마련했다.

이번 축제의 포문은 양일 모두 오후 3시, 전 출연진이 다 함께 어우러지는 흥겨운 ‘길놀이’로 연다.

먼저, 축제 첫날인 25일에는 ▷부산의 ‘동래야류(국가무형유산 제18호)’ ▷ ‘북청사자놀음(국가무형유산 제15호)’ ▷경북의 ‘예천청단놀음(경북무형유산 제42호)’이 차례로 무대에 올른다.

둘째 날인 26일에는 ▷‘통영오광대(국가무형유산 제6호)’ ▷ ‘진주오광대(경남무형유산 제27호)’ 무대가 펼쳐진다. 이날에는 특히 ‘송파산대놀이(국가무형유산 제49호)’가 무대에 오른다. 송파산대놀이는 250여 년 전 송파장터에서 연희되었던 탈춤으로 서울지역에서 유일하게 전승되어 온 문화유산이다.

각 공연은 약 30분씩 진행되며, 남녀노소 누구나 무료로 관람할 수 있다. 본 공연 외에도 축제 기간 오후1시부터 오후 5시까지 ‘송파산대놀이 탈 만들기’, 윷놀이, 투호, 제기차기 등이 준비됐다.