동포 간담회서 원전·인프라·공급망 협력 확대 추진 다문화가정 10만명 ‘가교’ 강조…재외동포 지원 강화 약속

[헤럴드경제(하노이)=서영상 기자] 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) “대한민국과 베트남은 분단의 아픔을 겪고 동족끼리 전쟁의 고통 겪고, 우뚝 일어선 과정들이 참으로 많이 닮아 있다”고 했다.

이 대통령은 이날 베트남 동포들과 오찬 간담회를 갖고 두나라가 향후 경제적 협력을 이어가자는 차원에서 이같이 말했다.

이 대통령은 “양국은 서로에 있어 3대 교역국이며 한국은 베트남의 최대 투자국”이라고 설명했다.

동포 간담회 이후 이어지는 정상회담에 대해서는 “이번 방문을 통해 (베트남과) 최고 수준 관계를 미래지향적, 전략적 수준으로 발전시키려고 한다”고 소개했다.

그러면서 “방문 기간 베트남 지도자들을 만나 원전과 인프라, 과학기술 등 전략 분야에 대한 협력을 확대할 것”이라며 “공급망 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 더욱 고도의 협력을 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

특히 “10만 명에 이르는 한-베 다문화가정은 양국을 혈연으로 잇는 든든한 기반”이라며, “해외 다문화가정이 겪는 어려움을 잘 살피고 조속히 해결될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

또 “2022년에 한국과 베트남은 수교 30주년을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상해 모든 분야에서 전방위적 협력을 하는 핵심 파트너가 됐는데, 저의 이번 방문을 통해 이를 보다 미래지향적이고 전략적 수준으로 발전시키려 한다”고 강조했다.

오늘 자리에는 한인회 등 동포단체 관계자, 민주평통 자문위원, 경제인, 교육·문화·체육계 인사, 한-베 다문화가정, 유학생 등 다양한 분야의 한인사회 구성원 300여 명이 함께했다.

대통령의 모두발언에 앞서 양모세 하노이한인회장은 “핵심 파트너가 된 양국 관계 속에서 동포들이 더욱 당당하게 활동하며 고국에 기여할 수 있도록 모국의 따뜻한 관심과 뒷받침을 부탁드린다”고 말했다.

마지막으로 동포들의 이야기를 들은 이 대통령은 “정부는 여러분이 보다 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다. 또한 재외 동포들이 의견이 보다 잘 반영될 수 있도록 하는 시스템을 고민해 보겠다는 뜻을 밝혔다.