청소년 농구교실 운영 등 협력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 생활체육 저변 확대와 구민 건강 증진을 위해 (사)한국여자농구연맹(총재 신상훈)과 손을 잡았다.

구는 22일 구청장실에서 진교훈 구청장과 신상훈 한국여자농구연맹 총재 등이 참석한 가운데 ‘생활체육 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

협약에 따라 한국여자농구연맹은 전문인력을 통해 지역 청소년을 위한 농구교실 등 체계적인 교육을 제공한다.

구는 보다 많은 학생들과 주민들이 생활체육을 접할 수 있도록 프로그램 운영에 필요한 행정적 지원을 맡는다.

이와 함께, 두 기관은 주민 누구나 즐길 수 있는 생활체육 환경 조성에도 힘쓸 예정이다.

구민을 대상으로 진행하는 생활체육교실에 농구 종목을 새롭게 추가하는 한편, 공공체육시설과 연계한 운동 프로그램을 운영해 주민들의 생활체육 참여를 더욱 확대할 계획이다.

진교훈 구청장은 “이번 협약을 계기로 농구를 비롯 다양한 생활체육 프로그램을 운영해 구민의 건강한 삶을 지원, 미래세대인 청소년들의 체력 증진에도 최선을 다하겠다”고 말했다.