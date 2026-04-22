스페이스X 투자설명서 “상업적 실현 못할 수도”

[헤럴드경제=이원율 기자]스페이스X는 ‘우주 데이터센터’ 구상과 관련, 지금껏 일론 머스크가 공개적으로 발언한 내용과 견줘 훨씬 조심스러운 평가를 내놓았다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 전했다.

스페이스X는 기업공개(IPO) 사전 제출 문서인 투자설명서에서 위험 요인을 기술한 부분 중 “궤도 기반 AI 컴퓨팅과 궤도 내, 달, 행성 간 산업화를 개발하기 위한 우리 이니셔티브들은 초기 단계에 있다”며 “상당한 기술적 복잡성과 검증되지 않은 기술을 포함하고 있기에, 상업적 실현을 달성하지 못할 수도 있다”고 밝혔다.

AI 궤도 데이터센터 또한 “혹독하고 예측 불가능한 우주 환경에서 운영되고, 이에 따라 장비 오작동과 실패를 초래할 수 있는 광범위하고 독특한 우주 관련 위험에 노출될 것”이라고 부연했다.

투자설명서에 담기는 위험 요인은 투자자들에게 잠재적 위험 요소를 알리는 한편, 기업이 향후 법적 책임으로부터 보호받을 수 있도록 설계돼 있다고 로이터는 설명했다.

앞서 머스크는 지난 1월 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF)에서 “우주에 AI 데이터센터를 짓는 일은 너무나 명백한 선택”이라며 “AI를 두기에 가장 비용이 적은 장소는 우주가 될 것이고, 이는 2년, 길어도 3년 안에 실현될 것”이라고 밝힌 바 있다.

이후 스페이스X는 같은 달 30일 미 연방통신위원회(FCC)에 지구 궤도 위 우주데이터센터를 짓겠다며 최대 100만기의 인공위성 발사를 허가해 달라는 신청서를 냈다고 블룸버그 통신이 전했었다.

머스크는 지난 2월에는 AI 스타트업 xAI와 스페이스X 합병을 발표하고 “우주 기반 AI야말로 확장을 위한 유일한 방법”이라고 강조했다.

스페이스X는 위험 요인으로 차세대 초대형 재사용 로켓 ‘스타십’에 대한 높은 의존도도 언급했다.

스페이스X는 “스타십의 개발, 필요한 발사 빈도, 재사용성, 성능을 달성하기에 실패하거나 지연이 발생하면 우리의 성장 전략 실행 능력이 지연되거나 제한될 수 있다”고 설명했다.

스페이스, 역대 최대 규모 IPO 앞둬

한편 스페이스는 주식 매각 규모가 최대 750억달러(약 113조원)로 예상되는 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)를 앞두고 있다.

스페이스X가 상장되면 창업자인 머스크는 이른바 ‘슈퍼 의결권’을 손에 쥘 전망이다.

로이터 통신은 지난 20일 스페이스X의 투자설명서를 분석한 결과, 상장 후 머스크와 소수 내부자에게 슈퍼 의결권 주식이 부여될 예정이라고 전했다.

일반 투자자들이 보유하는 클래스A 주식은 주당 의결권 1개가 주어지지만, 머스크 등이 보유한 클래스B 주식에는 주당 의결권 10개가 주어진다.

상장 후 머스크는 최고경영자(CEO)와 최고기술책임자(CTO) 자리를 유지한다. 9인으로 꾸려지는 이사회 의장직도 맡는다.

스페이스X의 투자설명서 등에 따르면 지난해 말 기준 총자산 920억달러(약 136조원), 부채 508억달러를 보유하고 있으며, 현금 보유액은 248억달러다. 지난해 연간 매출은 186억7000만달러다. 49억4000만달러의 손실을 냈다. 이는 대부분 인공지능(AI) 관련 지출에 따른 일이다.

머스크는 지난해 스페이스X에서 보수로 5만4080달러를 받았다. 상장 후에는 수십억달러의 돈방석에 앉을 것으로 전망된다.