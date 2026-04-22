관악구 거주·재학 중인 8~18세 아동·청소년 25명과 멘토 5명 등 총 30명 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]유니세프 아동친화도시 상위단계 2년 차에 들어선 관악구가 ‘모든 아동이 행복한 도시’ 구현을 위해 아동의 참여권 기반을 강화하고 있다.

지난 18일 구는 관악구청 대강당에서 ‘아동정책참여단’ 발대식을 개최했다. 올해 아동정책참여단은 관악구에 거주하거나 지역 내 학교에 재학 중인 8세 이상 18세 이하 아동·청소년 25명과 멘토 5명 등 총 30명으로 구성됐다.

이날 발대식에서는 위촉장·단원증 수여와 활동 선서문 낭독, 아동 권리교육 등이 진행됐다.

아동정책참여단은 오는 10월까지 매월 정기 모임을 갖고, 아동권리 전문기관과 함께 지역 내 아동 권리 실태를 조사해 필요한 정책을 제안할 계획이다. 제안된 정책은 부서 검토를 거쳐 구 사업에 반영된다. 또한 청소년 축제 등 지역 주요 축제를 활용해 ‘아동 권리 캠페인’을 하고, 아동의 상상력을 더한 인공지능(AI) 창작물 ‘관악의 미래’ 제작 등 아동 권익 증진을 위한 다양한 활동을 펼치게 된다.

구는 2019년부터 아동정책참여단을 운영해 매년 아동의 특성과 욕구에 부합하는 정책을 구정에 반영해 아동친화적 환경 조성에 힘쓰고 있다.

지난해의 경우 아동이 제안한 17개 정책 중 ▷어린이공원 내 동물모형의 환경 표지판 도입 ▷학교 주변 계단 미끄럼방지 패드 부착 ▷시장 골목 내 가로등 설치 등이 시행되는 성과를 거뒀다.

이 외에도 버스정류장 안 접이식 의자 설치, 횡단보도 내 자동차용 바닥 신호등 적용, 학교 앞 차량접근 알림 스마트 반사경 설치 등 아동의 시선에서 필요한 과제들이 발굴됐다.

구 관계자는 “특히 관악구 아동 권리 구제를 위한 독립 기구인 ‘옴부즈퍼슨(아동권리 대변인)’과 함께 아동의 목소리를 구정에 실질적으로 반영해 나갈 것”이라며 “정책 사각지대에 있는 아동을 권리의 주체로 성장할 수 있도록 아동 참여 기반을 공고히 다져 나갈 것”이라고 설명했다.