4월 27일부터 5월 8일까지... 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 1차 지급

[헤럴드경제(화순)=김경민기자]화순군(군수 구복규)은 중동 전쟁 장기화에 따른 물가 상승과 소비 위축이 이어짐에 따라, 군민 부담 완화를 위한 정부 정책인 ‘고유가 피해지원금’을 오는 27일부터 지급한다고 밝혔다.

지원 대상은 2026년 3월 30일 기준 화순군에 주민등록이 되어 있는 소득 하위 70% 군민이며, 대상별로 ▲기초생활수급자 60만 원 ▲차상위계층 및 한부모가족 50만 원 ▲일반 군민 20만 원을 차등 지급한다.

1차 지급은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 기초생활수급자와 차상위계층 및 한부모가족을 우선 지원한다.

신청은 2007년 12월 31일 이전 출생자는 개인별로 가능하며, 미성년자는 세대주가 신청·수령해야 한다.

지급 방식은 신용·체크카드 또는 화순사랑상품권(지류·모바일) 중 선택할 수 있으며, 군은 신속한 지급과 이용 편의를 위해 카드 및 모바일 신청을 권장하고 있다.

군은 온라인 신청이 어려운 군민들을 위해 오는 27일부터 읍·면 행정복지센터에 지류 지역사랑상품권 지급 창구를 운영한다. 초기 혼잡을 줄이기 위해 화순읍은 첫 주에 출생 연도 끝자리 기준 요일별 5부제를 시행하며, 주말에는 온라인 신청만 가능하다.

또한 거동이 불편한 군민을 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’도 운영한다. 주소지 읍·면 행정복지센터에 전화로 신청하면 담당 공무원이 직접 방문해 신청 접수부터 지급까지 지원할 예정이다.

지원금은 지급일로부터 8월 31일까지 사용할 수 있으며, 미사용 금액은 소멸된다. 사용 지역은 화순군 내로 제한되며, 지역사랑상품권은 가맹점에서, 신용·체크카드는 일부 사용 제한 업종을 제외한 연 매출 30억 원 이하 소상공인 업소에서 사용할 수 있다.

박용희 지역경제과장은 “이번 지원금이 고물가로 어려움을 겪는 군민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”라며, “지역사랑상품권 앱(Chak)을 통한 모바일 신청 시 더욱 편리하게 이용할 수 있는 만큼 적극적인 활용을 부탁드린다”라고 말했다.