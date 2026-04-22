의약품 사업 역량 일원화…전문성 제고 오는 6월 합병 등기 완료…소규모 합병 오송공장 기반 CMO 등 제약 사업 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴온스그룹이 그룹 내 의약품 사업 역량을 ㈜휴온스로 일원화하며 경영 효율성 제고에 나선다.

의약품 사업회사 휴온스는 100% 종속회사인 휴온스생명과학을 흡수하는 소규모 합병을 결정했다고 22일 공시했다.

양사는 오는 23일 합병 계약을 체결한 이후 관련 절차를 거쳐 올해 6월 내로 합병을 완료할 계획이다.

이번 합병은 휴온스가 지분 100%를 보유한 자회사를 흡수하는 방식이며, 신주 발행이 없는 무증자 소규모 합병으로 진행된다. 이에 따라 합병 완료 후에도 경영권 변동이나 최대주주 변경 등은 발생하지 않는다.

주주 확정 기준일은 내달 7일이며, 합병 기일은 6월 23일로 예정됐다. 관련 등기 절차는 6월 중 마무리될 전망이다.

휴온스는 이번 결정을 통해 경영 자원을 통합하고 경영 효율성을 극대화한다는 방침이다. 특히 그동안 휴온스와 휴온스생명과학으로 분산되어 있던 의약품 사업 구조를 하나로 통합해 그룹 제약 사업의 전문성과 경쟁력을 강화하는 것이 핵심이다.

회사는 합병 후 휴온스생명과학의 오송공장을 거점으로 활용할 계획이다. 이를 통해 의약품 위탁생산(CMO)을 포함한 의약품 사업 전반의 역량을 강화하겠다는 구상이다.

송수영 휴온스 대표는 “이번 흡수합병으로 두 회사의 핵심 역량을 결합해 전문성을 한층 강화할 수 있을 것”이라며 “경영 효율성 제고와 실적 성장을 통해 기업가치를 높이고 주주 가치를 제고하는 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.