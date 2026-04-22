‘시네마&뤼미에르’ 주제 43개국 148편 상영 23일 저녁 영화의전당 하늘연극장서 개막식

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 영화축제의 시작을 알리는 ‘제43회 부산국제단편영화제’가 23일 개최된다.

부산시가 후원하고 (사)부산국제단편영화제가 주최·주관하는 이 영화제는 1980년 시작된 국내 최대규모 국제단편영화제로, 올해는 오는 28일까지 영화의전당과 BNK 부산은행 아트시네마, 모퉁이극장 등 부산 일원에서 43개국 148편의 단편영화를 상영한다.

영화제는 ‘시네마&뤼미에르(Cinema & Lumiere)’를 주제로 영화의 본질적 요소인 ‘빛’과 ‘영상’의 미학을 조망하며 영화의 기원과 확장을 살펴볼 예정이다. 지난해보다 늘어난 124개국 5966편이 출품돼 영화제의 국제적 위상을 입증했으며, 엄격한 심사를 거친 국제경쟁 40편과 한국경쟁 20편을 선정해 완성도를 높였다.

특히 한-불 수교 140주년을 맞아 다양한 프랑스 영화를 선보인다. ‘한-불, 교차된 시선’ 특별상영을 비롯해 주빈국 부문인 ‘시네마테크 프랑세즈 특별전’과 ‘누벨바그의 빛’ 기획전에서 프랑스 영화의 역사와 예술성을 폭넓게 만나볼 수 있다.

개막식은 23일 오후 7시 영화의전당에서 열린다. 프랑스 <언제나 무언가 잊어버린 것이 있다>, 중국 <회전 교차로>, 독일 <존재하지 않았던 영화>, 네덜란드 <패니> 등 4편의 작품이 개막작으로 상영된다.

영화제 기간에는 부산국제단편영화제(BISFF) 대담, 라운드테이블 등 관객과 영화인이 소통하는 다양한 부대행사도 마련된다.

조유장 시 문화국장은 “프랑스를 주빈국으로 선정한 이번 영화제에서 세계 영화의 흐름과 예술적 깊이를 함께 느낄 수 있을 것”이라며 “세계적인 영화도시로서 부산의 위상을 강화해 나가겠다”고 말했다.