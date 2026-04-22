1~4공장 풀가동 효과…전년比 매출 26%·영업익 35% 급증 美 록빌 공장 인수 완료·송도 릴리 랩 유치 등 파트너십 강화 연간 성장 가이던스 15~20% 유지…누적 수주 214억 달러

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 1~4공장의 풀가동에 힘입어 1분기 매출 1조2000억 원을 넘어서며 견조한 성장세를 이어갔다.

삼성바이오로직스(대표이사 존 림)는 22일 공시를 통해 2026년 1분기 매출 1조2571억원, 영업이익 5808억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 2576억원(26%), 영업이익은 1506억원(35%) 증가한 수치다.

회사는 1~4공장의 풀가동 유지와 5공장의 가동률 확대(Ramp-Up) 상황을 고려해 지난 1월 제시한 연매출 성장 가이던스 15~20%를 유지하기로 했다. 이번 전망에는 지난 3월 인수를 완료한 미국 록빌(Rockville) 공장의 매출 기여분은 포함되지 않았으며, 향후 관련 실적을 반영해 전망치를 추가 안내할 계획이다.

재무 구조도 안정적인 상태를 유지하고 있다. 1분기 말 기준 자산은 11조9950억원, 자본은 7조9228억 원이며 부채비율 51.4%, 차입금 비율 11.6%를 기록 중이다.

사업 현황을 살펴보면 위탁생산(CMO) 및 위탁개발(CDO) 전 분야에서 수주 성과가 이어지고 있다. 창립 이래 누적 수주는 CMO 112건, CDO 169건으로 누적 수주 총액은 214억달러에 달한다.

또한 마스터세포은행(MCB) 생산 및 벡터 제작 서비스를 내재화해 벡터 구축부터 임상시험계획(IND) 제출까지 9개월 내 완료가 가능한 ‘엔드 투 엔드(end-to-end)’ 체계를 구축했다.

글로벌 거점 확보도 속도를 내고 있다. 지난 3월 미국 록빌 생산시설 인수를 최종 완료하며 현지 전문 인력과 시설을 확보했다. 이로써 한국 송도와 미국 록빌을 잇는 이원화된 생산체계를 갖추게 되어 글로벌 고객사에 유연한 생산 옵션을 제공할 수 있게 됐다.

미래 성장 동력을 위한 파트너십도 강화한다. 미국 일라이 릴리와 협력해 ‘릴리 게이트웨이 랩스(LGL)’ 국내 거점을 인천 송도에 설립하기로 확정했다. 이는 글로벌 제약사의 오픈 이노베이션 프로그램이 국내 기업과 협력해 한국에 진출하는 첫 사례다.

아울러 전염병대비혁신연합(CEPI) 네트워크 기반의 생산 역량을 확보해 글로벌 공중보건 대응력도 높이고 있다.

지속가능경영 분야에서는 에코바디스(EcoVadis)로부터 최고 등급인 ‘플래티넘(Platinum)’ 등급을 획득했으며, 제품 탄소발자국 산출 시스템에 대한 제3자 검증을 완료하고 공급망 ESG 관리를 강화하고 있다.