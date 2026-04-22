베트남 첫 일정으로 동포간담회 개최

[헤럴드경제(하노이)=서영상 기자] 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) “대한민국과 베트남은 분단의 아픔을 겪고 동족끼리 전쟁의 고통 겪고, 우뚝 일어선 과정들이 참으로 많이 닮아 있다”고 했다.

이 대통령은 이날 베트남 동포들과 오찬 간담회를 갖고 두나라가 향후 경제적 협력을 이어가자는 차원에서 이같이 말했다.

이 대통령은 “양국은 서로에 있어 3대 교역국이며 한국은 베트남의 최대 투자국”이라고 설명했다.

이 대통령은 동포 간담회 이후 이어지는 정상회담에 대해서는 “이번 방문을 통해 (베트남과) 최고 수준 관계를 미래지향적, 전략적 수준으로 발전시키려고 한다”고 소개했다.

그러면서 “방문 기간 베트남 지도자들을 만나 원전과 인프라, 과학기술 등 전략 분야에 대한 협력을 확대할 것”이라며 “공급망 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 더욱 고도의 협력을 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

특히 “2022년에 한국과 베트남은 수교 30주년을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상해 모든 분야에서 전방위적 협력을 하는 핵심 파트너가 됐는데, 저의 이번 방문을 통해 이를 보다 미래지향적이고 전략적 수준으로 발전시키려 한다”고 강조했다.