전국 캠핑장서 오프라인 접점 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이라이트브랜즈의 캠핑 라이프스타일 브랜드 디오디(DOD)가 소비자 곁으로 직접 찾아가는 캠핑카 프로젝트 ‘디오디 차(사진)’를 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 프로젝트는 소비자가 매장을 찾는 기존 방식에서 벗어나, 브랜드가 소비자가 있는 곳에 직접 찾아가는 역발상에서 출발했다. 디오디는 캠핑카를 자유로운 브랜드 정체성을 전달하는 아지트로 구현했다. 소비자들이 필요한 제품을 직접 보고 만질 수 있는 체험 기회도 제공한다.

캠핑카 이름 ‘디오디 차’는 자동차의 차(車)와 다도의 차(茶)를 결합했다. 차를 우리는 과정에서 느끼는 휴식과 즐거움처럼 캠핑장에서 느낄 수 있는 여유와 힐링의 의미를 담았다.

‘디오디 차’는 각 일정마다 1박 2일로 운영되며, 이달 말 말 충주를 시작으로 5월 연천·문경·김제, 6월 영월 등 주요 캠핑장을 순회한다.

현장에서는 ‘몸을 가볍게 비우고 싶을 때’, ‘머릿속을 정리하고 싶을 때’, ‘불멍의 온기를 더하고 싶을 때’ 등 캠핑하는 순간의 기분에 맞춰 큐레이션 티 서비스를 제공한다. 봄여름 의류와 스몰기어 전시 존, 텐트 체험 존 프로그램도 운영한다.

그밖에 텐트별 용도와 활용 방식, 설치 편의성 등을 확인할 수 있는 컨설팅을 진행한다. 캠핑장에 방문한 고객들과 함께하는 보드게임, OX퀴즈 등 참여형 이벤트 존도 운영한다.

디오디 관계자는 “앞으로도 다양한 형식을 통해 소비자와의 접점을 넓혀갈 것”이라고 말했다.