[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 홈쇼핑과 온라인 유통위주로 만날 수 있었던 스킨케어 제품인 ‘케어놀로지’가 동국제약과 손잡고 약국에 본격 입점한다.

케어놀로지 관계자는 “동국제약과의 이번 약국 유통 협업을 통해 브랜드 대표 고기능성의 스킨케어 제품들을 전국 약국에 공급한다”라며 “특히 이번에 입점되는 제품인 고기능성 안티에이징 케어 ‘더마 PDRN 아이패치’를 비롯해 저자극 각질 케어 ‘애씨드 필링젤’, 토닝 크림 및 장벽 크림 등은 약국 내 새롭게 마련되는 ‘파마시 뷰티 솔루션 (Pharmacy Beauty Solution)’을 통해 전개된다”고 밝혔다.

한편, 동국제약과의 협업에 대해 케어놀로지측은 “약국이라는 신뢰도 높은 채널을 통해 고기능성 제품을 찾는 소비자들에게 훌륭한 스킨케어 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

양사는 이번 약국 입점 확장을 시작으로 오프라인 유통 채널을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 소비자들에게 더 나은 피부 건강 경험을 제공함과 동시에, 양질의 더마 코스메틱 브랜드에 대한 접근성을 높여갈 예정이다.