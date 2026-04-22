반려동물 전용 온천 스파 출시 펫 웰니스 여행 수요 적극 공략 지하 600m 천연 온천수 활용 전 객실 온천수 공급 환경 조성

[헤럴드경제=김명상 기자] 교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)이 반려동물 전용 프리미엄 온천수 스파 패키지를 출시한다.

이번 패키지는 반려동물의 휴식과 건강을 중시하는 수요를 반영해 기획했다. 반려동물이 객실 내에서 스파를 이용할 수 있도록 설계해 체류 서비스를 보강한 것이 특징이다. 키녹은 지하 600m에서 공급되는 천연 온천수를 활용해 패키지를 구성했다.

패키지 내용은 ▷프리미어 객실 1박 ▷반려동물 프리미엄 스파 세트(히노끼 욕조·우드 슬랫 매트·방수 디지털 온도계·우드 트레이 테이블·펫 타월·입욕제·머드팩) ▷반려동물 원기 보충 간식 ▷굿모닝 서비스 2인 ▷펫파크 입장권 ▷카페 스니프 10% 할인 쿠폰이다. 이용 대상은 15㎏ 이하 반려동물이다.

키녹은 반려동물 중심의 체류형 콘텐츠와 전용 식음료(F&B) 서비스를 늘려 시장 점유율을 높일 계획이다.

키녹 관계자는 “최근 반려동물 동반 여행이 단순 동행을 넘어 반려동물 중심의 콘텐츠 수요로 확대되고 있다”며 “앞으로도 차별화된 패키지를 통해 고객 경험을 강화하고 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.