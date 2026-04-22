아시아 최대 방산전시회 ‘DSA 2026’에서 성과

[쿠알라룸푸르(말레이시아)=국방부 공동취재단, 헤럴드경제=윤호 기자] 아시아 최대 규모 방산전시회 DSA 2026에서 한국 방산기업들이 잇따라 성과를 내며 동남아 시장 공략에 속도를 내고 있다

LIG D&A와 말레이시아 국방부는 22일 쿠알라룸푸르 국제무역전시센터(MITEC)에서 열린 DSA 2026 현장에서 함정용 대공방어 유도무기 ‘해궁’ 공급 계약에 서명했다. 해궁의 첫 해외 수출 사례로, 계약 규모는 9400만달러(약 1400억원)다.

해궁은 함정을 향해 날아오는 대함유도탄과 항공기 등 다양한 공중 위협을 요격하기 위해 개발된 국산 함대공 미사일이다. 2011년 국방과학연구소 주도로 개발됐으며, 한국 해군 전력 증강 과정에서 실전 배치를 거쳐 신뢰성을 확보했다. 함정의 근접 방어체계를 대체·보완할 수 있는 무기체계로 평가받는다.

천궁-II는 중동 수출과 실전 운용을 통해 성능이 검증됐다는 평가를 받으며 이번 전시회에서도 주요 관심 품목으로 떠올랐다. 항공기와 탄도미사일을 동시에 대응할 수 있는 다층방어 능력, 운용 효율성, 가격 경쟁력이 강점으로 꼽힌다.

홍준기 LIG D&A 수석매니저는 천궁-II에 대한 현장 반응과 관련해 “높은 정확도와 함께 대항공기와 탄도탄 요격을 동시에 할 수 있는 효과적인 무기 체계로, 동남아 국가들의 적극적인 요구가 들어오고 있다”고 말했다.

함정 분야에서는 HD현대중공업이 존재감을 키웠다. 말레이시아 해군은 올해 다목적지원함(MRSS) 2척 도입 사업을 추진하고 있으며, 업계에서는 사업 규모를 약 8000억원대로 추산하고 있다. HD현대중공업은 이번 전시회에서 자사 다목적지원함 모델을 전면에 내세우며 본격적인 수주전에 돌입했다.

HD현대중공업이 제안한 다목적지원함은 배수량 약 1만1000톤급으로 전장 약 154m·전폭 24m 규모다. 헬기 2대를 동시에 운용할 수 있고, 상륙작전에 필요한 병력과 장갑차, 각종 군수물자를 함께 탑재할 수 있다. 병력 수송, 상륙작전, 재난구호, 인도적 지원 등 다양한 임무 수행이 가능해 동남아 국가들의 복합 안보 수요에 적합한 플랫폼으로 평가된다.

박용열 HD현대중공업 함정사업본부장(부사장)은 “장갑차 18대 이상을 운반할 수 있고 병력도 140명 이상 한꺼번에 이동시켜 작전에 투입할 수 있는 강력한 전투력과 상륙 능력을 갖춘 것이 장점”이라고 전했다.

말레이시아 해군은 현재 노후 함정 15종을 5종으로 단순화·현대화하는 ‘15-to-5’ 전력 개편 계획을 추진하고 있다. 이에 맞춰 HD현대중공업은 다목적지원함뿐 아니라 연안임무함, 연안전투함, 차세대 경비함, 잠수함 등 최적화 모델도 함께 제안했다. 전시장 부스에는 말레이시아 군 관계자뿐 아니라 필리핀, 태국 등 주변국 대표단도 잇따라 방문해 높은 관심을 보였다.

현지 협력 기반 강화에도 박차를 가하고 있다. HD현대중공업은 말레이시아 국방대학교와 현지 조선소 LUNAS와 각각 양해각서(MOU)를 체결했다. 기술 인력 양성, 함정 건조, 유지·보수(MRO) 분야에서 협력을 확대해 단순 수출을 넘어 장기 파트너십 구축에 나서겠다는 전략이다.