“‘서해의 독도’ 격렬비열도 지키는 데 앞장” 구글코리아 오류 인정…재발방지대책 마련

[헤럴드경제=전현건 기자] 국회 국방위원장을 맡고 있는 성일종 국민의힘 의원은 22일 “구글이 격렬비열도 표기 오류를 수정했다”고 밝혔다.

성 위원장은 지난 16일 윤희신 태안군수 후보와 함께 국회로 구글코리아 관계자들을 불러 함께 면담하고 구글의 격렬비열도 표기 오류를 즉각 수정해 줄 것을 강력히 요구했던 바 있다.

격렬비열도를 구글 검색창에 입력하면 공녈비-열도라는 잘못된 결과가 검색되는 오류가 있었다.

격렬비열도는 행정구역상 태안군 근흥면 가의도리에 속한다.

16일 언론보도를 통해 이러한 사실을 확인한 윤 후보는 성 위원장에게 이 같은 사실을 알리고, 즉시 시정조치 해줄 것을 요청했다.

구글코리아 측은 오류를 인정하고 최대한 빠른 수정조치 및 재발방지대책을 마련할 것을 약속했다.

구글코리아는 미국 본사 및 국립국어원 등과 협의해 21일 격렬비열도의 표기 오류를 수정했다. 또 구글코리아 관계자는 성 위원장 측에 “향후 유사한 일이 재발하지 않도록 유의할 것”이라며 “태안군민들에게 다시 한 번 사과드린다”고 말했다.

이에 대해 성 위원장은 “앞으로도 ‘서해의 독도’인 격렬비열도를 알리고 지키는 데 앞장설 것”이라고 밝혔다.