대표이사·CSO 등 전 계열사 경영진 한자리에 분기별 단발성 강의 대신 연간 안전 리더십 체계화 아차사고·현장 점검 데이터 기반 ‘핀셋형 예방’ 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹이 경영진 주도의 안전 경영 강화에 나섰다. 대표이사와 최고안전책임자(CSO) 등 전 계열사 임원진이 한자리에 모여 올해 안전 로드맵을 공유하고 연간 교육 체계를 새로 짰다.

삼표산업은 지난 20일 서울 바비엥2 교육센터에서 전 계열사 대표이사와 CSO, 주요 임원진 80여명이 참석한 가운데 ‘2026년 1분기 임원 안전세션’을 열었다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 그룹 차원의 재해 예방 활동 성과를 점검하고 올해 안전 경영 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 삼표그룹은 현장 안전이 경영진의 의지에서 출발한다는 판단 아래 임원 대상 안전 교육 체계를 손질했다.

가장 큰 변화는 임원진 대상 리더십 교육 방식이다. 기존에는 분기별로 개별 주제를 다루는 단발성 강의 중심이었다면, 올해부터는 1년 단위로 유기적으로 이어지는 ‘시리즈형 연간 교육 커리큘럼’을 도입했다. 경영진이 안전 리더십을 체계적으로 익히고 이를 각 사업장에 적용하도록 하기 위한 조치다.

1분기 세션에서는 외부 안전보건 전문컨설팅 기관이 참여해 ‘안전 마인드셋과 리더의 역할과 책임’을 주제로 교육을 진행했다. 삼표산업은 2분기에는 사업장 중대재해 예방 및 관리 방안, 3분기에는 VFL 기반 안전리더십 실천 방법, 4분기에는 비상대응 체계와 리더의 역할을 다룰 계획이다.

이날 세션에서는 중대재해처벌법 시행 이후 그룹 전반의 안전관리 시스템 운영 현황도 점검했다. 아차사고 지표와 경영진의 현장 점검 활동 내역 등을 종합 분석해 개선이 필요한 지점을 공유했고, 위험요소를 사전에 발굴·차단하는 대응 체계도 다시 들여다봤다.

사업장별 작업 환경 차이를 반영한 맞춤형 대응 방안도 제시됐다. 위험 유형별 선제 예방 로드맵과 사업장별 가이드라인을 담은 이른바 ‘핀셋형 예방 계획’을 통해 현장 밀착형 안전관리를 강화하겠다는 것이다.

김환수 삼표산업 CSO는 “지난해 다져온 안전 문화 기반 위에 올해는 더욱 정교하고 실질적인 안전 관리 시스템을 안착시킬 차례”라며 “데이터와 통계를 기반으로 현장에 숨어 있는 위험 징후를 선제적으로 찾아 차단해 나가겠다”고 말했다.