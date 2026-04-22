잠실점 흥행 잇고 본점서 ‘코웨이갤러리 팝업스토어’ 운영 6월 7일까지 신제품 체험·상담·구매 혜택 제공 프리미엄 유통 채널 릴레이 전개로 오프라인 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 서울 중구 롯데백화점 본점에서 ‘코웨이갤러리 팝업스토어’를 열고 오는 6월 7일까지 운영한다고 밝혔다.

코웨이는 최근 롯데백화점 잠실점에 선보인 팝업스토어에 대한 고객 반응이 이어지자 본점까지 체험 공간을 확대했다. 상징성이 큰 주요 백화점에 팝업스토어를 잇달아 열며 프리미엄 유통 채널 공략에 속도를 내는 모습이다.

이번 팝업스토어에서는 최근 출시한 ‘비렉스 R시리즈’를 전면에 내세웠다. 비렉스 R시리즈는 스트레칭 기술과 모션베드 기능을 결합한 슬립테크 제품군이다. 침대에 누우면 내부에 탑재된 듀얼 스트레칭 셀과 럼버 서포트가 허리를 부드럽게 들어 올려 수면 전후 경직된 근육 이완을 돕는 것이 특징이다.

무중력 모드와 TV 시청 모드 등 맞춤형 포지션 기능도 적용했다. 세밀한 각도 조절이 가능한 모션베드 기능을 통해 사용 자세에 맞춘 휴식 환경을 제공한다는 게 회사 측 설명이다.

현장에서는 비렉스 R시리즈 외에도 비렉스 스마트 매트리스, 리클라이닝 마사지셋, 페블체어2, 트리플체어 등을 직접 체험할 수 있다. 아이콘 정수기 3, 아이콘 얼음정수기 미니, 노블 공기청정기2 등 코웨이 주력 제품도 함께 전시된다.

코웨이 관계자는 “비렉스 R시리즈를 비롯한 코웨이 혁신 제품을 고객들이 더 가까이에서 경험할 수 있도록 이번 공간을 기획했다”며 “방문 혜택도 함께 마련한 만큼 현장에서 코웨이의 차별화된 경쟁력을 직접 체감하길 바란다”고 말했다.