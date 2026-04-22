우수제품 발굴 및 홈쇼핑 입점 지원 TV·모바일 연계 판로 다각화 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑과 충남경제진흥원이 충청남도 소재 중소상공인의 경쟁력 강화와 판로 확대를 위해 협력 체계를 구축했다.

양 기관은 22일 서울 마곡동 홈앤쇼핑 본사에서 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 경제 활성화에 나서기로 했다.

이번 협약은 충남 지역 중소기업 및 소상공인의 우수 제품을 발굴하고, 홈쇼핑 채널을 통한 홍보와 판매를 지원하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 충남경제진흥원은 지역 내 경쟁력 있는 제품을 발굴해 시장 진출을 위한 협력 체계를 구축할 계획이다.

홈앤쇼핑은 TV홈쇼핑 방송과 모바일 앱을 활용해 해당 제품들의 판매를 지원한다. 특히 상품 경쟁력을 높이기 위한 ‘스케일업 멘토링 프로그램’을 함께 제공해 중소상공인의 실질적인 성장을 도울 방침이다.

양 기관은 유통 환경 변화에 맞춘 디지털 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 매출 증대 효과를 기대하고 있다. 향후 지속적인 협력 관계를 유지하며 지역 기반 기업들이 전국 단위로 판로를 넓힐 수 있도록 다양한 지원책을 이어갈 예정이다.

권진미 홈앤쇼핑 대표이사는 “충남 지역의 우수한 제품들이 전국 소비자에게 소개될 수 있는 기회를 마련하게 되어 뜻깊다”며 “중소상공인의 성장을 지원하는 상생 플랫폼 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.

한권희 충남경제진흥원 원장은 “이번 협약으로 지역 소상공인들이 보다 넓은 시장으로 진출할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “지속적인 협력을 통해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.