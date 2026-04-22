구독형 VOD서비스 21개월 만에 달성 20만편 콘텐츠…최신작 수급 인기요인

SK브로드밴드는 B tv의 구독형 VOD 서비스 ‘B tv+’가 누적 시청 1억 시간을 돌파하며 필수 미디어 플랫폼으로 자리매김하고 있다고 22일 밝혔다.

B tv+는 B tv에 있는 영화, 드라마, 예능 등 약 20만편의 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있는 구독 상품이다. 영화는 물론 해외 드라마, 애니메이션, 키즈까지 전 연령층을 아우르는 서비스다. 특히 초고속인터넷과 인터넷TV(IPTV)를 결합할 경우, B tv+를 최대 61% 할인된 월 5500원에 이용할 수 있다.

B tv+ 서비스 경쟁력은 실제 이용 지표에서도 나타난다. 지난 2024년 7월 출시 이후 B tv+는 21개월 만에 누적 시청 1억 시간을 넘었다. B tv에서 ‘B tv+’ 가입자의 콘텐츠 이용량이 미가입자 대비 2.6배에 달하기도 했다. 시청량 폭증은 B tv 해지율을 전년 동기 대비 26% 급감시키는 등 락인 효과로도 이어지고 있다는 게 SK브로드밴드 설명이다.

발 빠른 최신작 수급도 한몫했다. 드라마 ‘21세기 대군부인’ ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ ‘신이랑 법률사무소’, 예능 ‘히든싱어8’ 영화 ‘하트맨’ ‘나우 유 씨 미3’ 등 다양한 장르 최신 화제작을 빠르게 선보였다. 또 모바일 B tv를 통해 스마트폰, 태블릿 등 최대 4대 기기에서 콘텐츠를 시청할 수 있다.

아울러 SK브로드밴드는 B tv+ 올해 박지성X긱스X퍼디난드 등 레전드 선수와 수원삼성 레전드 선수 간 맞대결인 ‘OGFC 레전드 매치 직관 이벤트’를 진행한다. 지난해에는 ‘KBO 포스트시즌 직관 이벤트’를 진행한 바 있다.

SK브로드밴드는 “콘텐츠 과잉 시대에 ‘B tv+’는 안착할 수 있는 정착지가 되고 있다”며 “앞으로도 콘텐츠 경쟁력, 차별화된 혜택 제공 등으로 시청자들이 먼저 찾는 미디어 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다. 고재우 기자