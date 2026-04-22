옛 롯데백화점 부지에 84·101㎡, 총 496세대 규모 인천1호선 예술회관역 직통연결 등 교통 우수

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링은 인천광역시 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 이달 분양할 예정이라고 22일 밝혔다.

‘힐스테이트 구월아트파크’는 지하 6층~지상 최고 39층, 84·101㎡(이하 전용면적) 총 496세대 규모로 조성된다.

단지는 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지로 교통편의성이 우수하다. 또 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선의 정차가 예정돼 있다. GTX-B 노선 개통 시 단지에서 예술회관역을 이용하면 여의도, 서울역 등 서울 도심 주요지역을 약 20~30분내로 이동할 수 있다.

단지 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 있고 승학산, 인천애뜰 등과도 가깝다. 주변에는 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 이미 인프라가 갖춰져 있고 단지 내 약 6337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이다.

단지는 인천 원도심 구월동 변화의 시작을 알리는 상징성도 갖췄다. 사업지 주변에서는 대형 개발이 곳곳에서 진행되고 있다. 대표적으로는 인천도시공사가 구월동 일대 약 220만㎡ 부지를 개발하는 구월아이시티 조성사업이 진행되고 있다. 또한 옛 구월 농수산물시장 부지를 복합타운으로 개발하는 사업도 추진 중이며, 인천종합버스터미널과 롯데백화점을 연계해 쇼핑·업무·주거·문화가 공존하는 복합문화공간으로 개발하는 사업도 추진되고 있다.

단지는 커튼월룩 특화 외관 설계를 적용하며 남향 위주 배치와 전세대 4베이(Bay) 판상형 설계를 적용했다. 맞통풍 구조(일부세대 제외)를 도입해 채광 및 통풍, 개방감을 높였다. 타입별로는 현관 및 복도 팬트리, 파우더룸, 드레스룸 등을 구성해 수납공간과 공간활용성을 확대했다.

견본주택은 인천광역시 남동구 구월동 일대에 마련되며 이달 오픈 예정이다.