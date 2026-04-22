농업 연계 디지털 역량 확대…농촌진흥 공무원 전문성 제고

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시 농업기술센터는 농촌진흥 공무원의 디지털 역량 강화를 위해 ‘생성형 AI 역량 강화 교육’을 실시했다고 밝혔다.

지난 21일 농업기술센터 대강당에서 열린 이번 교육은 농촌진흥 공무원 대상 연간 교육과정의 일환으로 2026년 활력작목 공동 학습체 교육의 두 번째 프로그램으로 마련됐다.

특히 나주시 농업기술센터는 ‘농촌진흥 공무원의 데이터 컨설턴트 전환’을 비전으로 설정하고 단계별 디지털 리터러시 교육을 추진 중이며 이번 생성형 AI 교육을 그 출발점으로 삼았다.

교육에서는 농업 분야의 첨단기술 활용 확대와 스마트·정밀농업 확산을 위해 농촌진흥청 생성형 AI ‘이삭이’ 활용법을 비롯해 챗GPT, 제미나이, 노트북LM 등 다양한 AI 도구 활용법을 소개했다.

또한 모바일 기반 실습을 병행해 현장 활용도를 높이고, 보고서 작성, 농업인 상담, 교육을 위한 프레젠테이션 등 실제 업무 활용 사례를 중심으로 교육이 진행됐다.

이번 교육은 한국강사교육협회 박경숙 이사(전 전북특별자치도 농업기술원장)를 초빙해 약 2시간 동안 최신 AX(AI Transformation) 동향과 생성형 AI 개념, 농업 분야 적용 사례 등 실무 중심 교육을 진행했다.

교육생들은 “생성형 AI를 쉽게 이해할 수 있는 입문 교육이었다”며 “현장 업무에 바로 적용 가능한 실용적인 교육”이라고 평가했다. 아울러 강의자료가 교재 형태로 제공돼 업무 활용 측면에서도 실효성이 높다는 반응을 보였다.

나주시 농업기술센터 형남열 소장은 “이번 교육은 농촌진흥 공무원이 데이터 기반 컨설턴트로 성장하기 위한 첫 단계”라며 “전문 역량 강화를 통해 변화하는 농업 환경에 대응하고 스마트 데이터 농업 확산에 기여할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.