조선 임금의 발자취 따라 걷다…전통정원 속 왕실 식물과 조우 ‘스탬프투어’ 기획

[헤럴드경제= 이권형기자] 조선시대 왕실의 정원을 상상하며 왕실 식물과 만나 볼 수 있는 신박한 프로그램이 등장했다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국립세종수목원 한국전통정원(궁궐·별서·민가정원)에서 조선시대 왕실 기록과 수목원 식물을 연계한 ‘왕과 사는 식물’ 교육 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

오는 5월 31일까지 진행하는 이번 프로그램은 수목원이 보유한 식물자원과 조선 왕실의 기록 문화를 접목해, 관람객이 직접 걸으며 체험하는 정원 콘텐츠로 기획했다.

스탬프 투어의 주요 대상 식물은 조선 왕실과 깊은 인연을 지닌 수종 7종(작약, 모란, 파초, 매실나무, 영산홍, 정이품송, 앵도나무)이다.

각 지점에는 문헌 기록을 바탕으로 한 역사적 이야기와 식물 정보를 함께 담은 해설 안내가 마련했으며 스탬프 위치별로 전문 해설과 함께 이동하는 무료 해설 프로그램도 운영한다.

특히, 이번 스탬프 투어는 ‘완성의 즐거움’까지 경험할 수 있도록 구성됐다. 관람객은 전통정원 전 구역을 순회하며 스탬프 엽서를 완성한 뒤, 방문자센터 종합안내소 교육창구를 방문하면 기념품을 받을 수 있다.

오는 26일까지는 멸종위기 침엽수인 구상나무를 하루 선착순 100명에게 증정하며, 이후 참여자에게는 씨앗카드를 제공한다.

국립세종수목원 강신구 원장은 “교육 프로그램을 통해 관람객들이 전통정원을 직접 걸으며 조선 왕실의 역사와 식물이 어우러진 이야기를 자연스럽게 체험하길 바란다”며 “정원의 진정한 매력을 느낄 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.