[헤럴드경제=김보영 기자] 세계 최대 콘돔 제조업체가 이란 전쟁 여파로 인한 공급망 차질이 장기화될 경우 제품 가격을 최대 20~30% 인상할 수 있다고 밝혔다.

21일(현지시간) 로이터에 따르면 고 미아 키앗 카렉스 최고경영자(CEO)는 운송비 상승과 배송 지연으로 고객사의 재고가 줄어들면서 콘돔 수요가 급증하고 있다며 이같이 말했다.

고 CEO는 “상황이 매우 불안정해졌고 비용도 비싸졌다”며 “지금으로서는 비용을 고객에게 전가할 수밖에 없다”고 말했다.

말레이시아에 본사를 둔 카렉스는 콘돔과 윤활제, 의료용 장갑 등을 생산하는 업체다. ‘ONE’·‘트러스텍스’·‘카렉스’·‘파산테’ 등 자체 브랜드를 보유하고 있으며, ‘듀렉스’ 등 유명 글로벌 브랜드의 주문자상표부착생산(OEM)도 맡고 있다. 홈페이지에 따르면 연간 50억개 이상의 콘돔을 생산해 130개국 이상에 수출하고 있다.

고 CEO는 2월 말 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 봉쇄로 일부 원자재 공급이 차단되면서 제조 및 포장 비용이 상승했다고 설명했다. 합성고무와 니트릴 등 주요 원료는 물론, 알루미늄 호일과 윤활제에 사용되는 실리콘 오일까지 전반적인 원가가 오르고 있다는 것이다.

또 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 해상 운송이 차질을 빚는 것도 콘돔 공급 부족 현상을 심화시키고 있다. 유럽과 미국 등지로의 배송은 이전에는 한 달 정도 걸렸지만, 현재는 두 달가량 소요되고 있는 것으로 전해졌다.

고 CEO는 “목적지에 도착하지 못했지만 콘돔이 선박에 묶여 있는 경우가 많다”며 “특히 개발도상국들은 제품이 도착하는 데 시간이 걸리기 때문에 충분한 재고를 확보하지 못하고 있다”고 덧붙였다.