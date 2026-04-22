포스코퓨처엠이 지역 하천 생태계 복원과 생물다양성 보전을 위한 활동에 나섰다. 임직원뿐만 아니라 가족까지 참여해 체험형 환경 활동(사진)으로 진행됐다는 점이 특징이다.

포스코퓨처엠은 포항시 남구 냉천 일대에서 ‘퓨처엠 자연 보호의 날(Nature Guard Day)’ 봉사활동을 실시했다고 22일 밝혔다. 이 프로그램은 지역 생태계 회복과 환경 정화를 목표로 운영되는 임직원 참여형 활동이다.

이날 행사에는 직원과 가족 등 40여명이 참여해 황토와 씨앗을 섞어 만든 ‘씨드볼’을 하천 주변에 투척하는 방식으로 식재 작업을 진행했다. 냉천은 2022년 태풍 피해 이후 복원이 진행 중인 지역으로, 이번 활동을 통해 다양한 식생 회복이 기대된다.

씨드볼에는 국가보호종인 벌개미취를 비롯해 층꽃나무, 감국, 배초향, 털부처꽃 등 하천 환경에 적합한 식물 종자가 포함됐다. 향후 씨앗이 안정적으로 발아하면 해당 지역에 다양한 식물이 자리 잡을 것으로 예상된다.

이번 활동에는 직원 자녀들도 함께 참여했다. 단순 봉사활동을 넘어 생태계 복원 과정을 직접 체험하며 환경의 중요성을 배우는 계기가 됐다는 설명이다.

정경수 기자