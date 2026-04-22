4월 27일부터 5월 29일까지 2026년 1차 스마트공장 공급기업 역량진단 접수 하반기 도입 ‘스마트제조기술 전문기업’ 신청 위한 필수 절차 통합 역량진단 450개사, 제조AI 개발역량 진단 175개사 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원은 4월 27일부터 5월 29일까지 ‘2026년 1차 스마트공장 공급기업 역량진단 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 밝혔다.

스마트공장 구축 사업에서 공급기업의 기술력과 현장 이해도는 사업 성패를 가르는 핵심 요소로 꼽힌다. 공급기업 수는 늘었지만 상당수 기업이 영세하고 기술력이 부족해 수요기업의 현장 문제 해결에 한계를 보인다는 지적이 이어져 왔다.

등록 공급기업 수는 2022년 1728개사에서 2023년 1934개사, 2024년 1226개사, 2025년 1987개사, 2026년 3월 기준 2510개사로 집계됐다.

중기부는 공급기업의 자발적 역량 강화를 위해 2023년부터 역량진단 지원사업을 운영하고 있다. 2025년에는 기술보증기금의 인공지능 기반 기술성 평가 모형인 ‘KTRS-FM’을 도입해 진단의 객관성과 신뢰성을 높였다.

그 결과 역량진단 우수 등급인 ‘레벨 3-’ 이상을 획득한 기업은 2023년 75개사에서 2025년 누적 200개사로 늘었다. 2026년도 역량진단 지원은 ‘통합 역량진단’과 ‘제조인공지능(AI) 개발역량 진단’의 투트랙으로 운영된다.

통합 역량진단은 공급기업의 경영, 기술, 프로젝트 관리 등 3대 분야 기본진단과 기술력 심화진단을 하나로 묶은 방식이다. 기업은 1회 신청만으로 역량강화 계획까지 한 번에 지원받을 수 있다. 지원 규모는 450개사다.

제조인공지능 개발역량 진단은 기업이 보유한 제조AI ‘설루션’의 혁신성과 현장 적용성을 별도로 평가하는 트랙이다. 이 진단은 2025년 12월 10일 열린 ‘제1회 제조인공지능(AI) ’설루션‘ 공모전’의 서면심사 요건으로 활용돼 132개 신청 기업의 역량 검증에 쓰였다. 지원 규모는 175개사다.

역량진단을 받은 기업에는 스마트공장 보급·확산 사업 신청 시 진단 등급별 가점이 부여된다. 우수 기업에는 사업관리시스템 내 우수 공급기업 등록, 스마트제조기술 전문기업 지정제도 신청 자격 부여, 하나은행 사업화 자금 금리 우대 등 혜택도 제공될 예정이다.

올해 사업은 2025년 대비 기업 부담을 줄이고 기술 변별력을 강화하는 방향으로 손질됐다. 기존에 별도로 운영되던 기본·심화 진단 절차를 통합했고, 제조AI 개발역량 평가를 추가해 최대 100점의 가점을 부여한다. 반면 기존 기술·경영 역량진단에 활용된 KTRS-FM 배점을 줄이고 기술평가 배점을 높여 평가 지표를 정교화했다.

참여를 희망하는 기업은 스마트공장 사업관리시스템을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 사업 신청과 접수, 진단 관련 문의는 역량진단 운영기관인 중소기업기술혁신협회 기술인증평가단으로 하면 된다.