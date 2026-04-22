‘체크체크 시냅스’·‘올백 1등급 마스터’·‘고등 셀파 과학’ 전면 강화 통합과학·과학탐구·진로선택 과목까지 단계별 학습 체계 구축 중등 개념 심화부터 고등 서술형·고난도 문제 대비까지 아우른다

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육이 중등부터 고등까지 이어지는 과학 학습서 라인업을 강화했다.

이번 라인업 강화는 중등 심화 영역 학습을 위한 ‘체크체크 시냅스’, 고등 통합과학 특강서 참고서인 ‘올백 1등급 마스터’, 고등 과학탐구 내신 대비 기본서인 ‘고등 셀파 과학 시리즈’를 중심으로 이뤄졌다.

‘체크체크 시냅스’는 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학으로 구성된 영역별 교재다. 중학 과학에서 통합과학까지 핵심 개념을 연결한 심화 학습서로, 과학 개념을 보다 깊이 있게 익힐 수 있도록 구성됐다. 이번에 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 4종이 새로 나왔다.

‘올백 1등급 마스터 통합과학1’은 5000개 이상 실제 시험지를 분석해 기출문제를 엄선한 학습서다. 필수 개념과 기출·예상 문제를 함께 담았고, 통합형·융합형·수능형 문제와 특목·자사고 기출문제 등 고난도 문항도 강화했다.

천재교육 관계자는 “‘체크체크 시냅스’, ‘올백 1등급 마스터’, ‘고등 셀파 과학 시리즈’는 중등 심화 학습부터 고등 통합과학, 과학탐구 내신 대비까지 각 학습 흐름에 맞춰 구성한 과학 교재 라인업”이라며 “앞으로도 학습 단계와 과목 선택 흐름에 맞춘 과학 콘텐츠를 지속적으로 확대해 학생들이 학교 시험과 선택과목 학습에 효과적으로 대비할 수 있도록 하겠다”고 말했다.