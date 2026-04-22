예비타당성조사 통과 후 4년만…타당성조사·기본계획 수립 용역 착수

[헤럴드경제=이태형 기자] 2022년 예비타당성조사 통과 이후 지역 간 합의 불발로 착수되지 못했던 ‘낙동강 유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업(상류) 타당성조사 및 기본계획 수립’ 용역이 4년 만에 시작된다.

기후에너지환경부는 대구 지역 맑은물 공급 사업의 본격 추진을 위한 ‘타당성조사 및 기본계획 수립’이 용역에 착수한다고 22일 밝혔다. 용역은 2027년 8월 완료를 목표로 추진된다.

대구 맑은물 공급사업은 오랫동안 답보 상태에 머물러 있었지만 이번 정부의 국정과제와 대통령 공약으로 채택됐다.

지난해 10월 대구에서 개최된 타운홀미팅에서 이재명 대통령은 “과학적이고 실효적인 방식을 조속히 마련해 안전한 먹는물을 공급하겠다”며 정부의 책임 있는 해결 의지를 밝힌 바 있다.

이에 기후부는 용역 착수와 동시에 현 대구 취수원(문산) 인근에 하상여과수(복류수) 실증 운영(pilot test) 시설 설치 준비에 돌입한다.

해당 시설은 타당성조사 용역 기간 운영될 예정으로, 낙동강 하천수를 직접 이용해 여재(유체 속의 부유물질이나 입자를 걸러내는 재료) 구성에 따른 안정적 수질·수량 확보 여부 등을 확인할 예정이다.

기후부는 지난 1월 국회에서 열렸던 ‘낙동강 먹는물 문제 해결을 위한 전략토론회’에서 제시된 의견들을 반영해 실증 운영시설에 대한 검증을 국내 물환경 분야 대표 학회, 대구시와 공동으로 진행하고, 그 결과는 시민들에게 공개할 계획이다.

또 그간 물 문제 해결을 위해 검토됐던 구미 해평취수장 공동이용 방안, 안동댐 활용 방안 등에 대한 비교 검토를 수행하고, 합리적인 취수지점과 취수 가능량 검토, 용수 수요 분석, 관로 노선 선정 등 사업 계획을 구체화할 예정이다.

김지영 기후부 물이용정책관은 “대구 시민의 숙원인 맑은물 공급 문제 해결을 위한 본격적인 첫걸음을 내디뎠다”며 “이번 타당성 조사를 시작으로 수질과 수량, 수질사고 대응 방안 등을 종합적으로 검토해 대구 시민들이 안전하고 깨끗한 물을 공급받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.