양양 수산리회관 현장 공약 발표 폐광 지역 개발 구상…수소경제 육성 방안 공약 우상호 낙하산 인사 직격 “강원과 무관하게 살아”

[헤럴드경제=전현건 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 강원 양양을 찾아 GTX 노선 연장과 첨단 의료산업 구축 등 강원도 선거를 겨냥한 맞춤형 공약을 내놨다.

장 대표는 22일 강원 양양군 손양면 수산리 어촌마을회관에서 열린 현장 최고위원회의에서 강원 지역 공약을 발표하며 “강원의 교통 혁명과 산업 대전환을 통해 새로운 미래산업 엔진으로 도약시키겠다”고 밝혔다.

장 대표는 우선 교통 인프라 확충을 강조했다.

그는 “속초-춘천 간 동서고속화철도와 용문~홍천 간 광역철도 사업의 속도를 한층 높이겠다”며 “GTX-B 노선의 춘천 연장을 통해 수도권과 강원을 하나의 생활권으로 묶겠다”고 말했다. 이어 “강원 내륙선과 동부 지역의 수도권 접근성을 높이고, 속초-고성·포천-철원 고속도로 예타를 추진하는 등 촘촘한 도로망을 구축하겠다”고 말했다.

장 대표는 강원도 일자리 창출과 관련해 “개발부터 실증, 글로벌 진출까지 전주기를 전폭 지원해 강원 경제에 활력을 불어넣고 질 좋은 일자리를 만들겠다”며 “AX 트윈 실증과 의료융합 이노베이션 센터 등을 통해 피지컬 AI 융합기술을 뒷받침하겠다”고 말했다.

또 “원주권을 첨단의료복합단지로 육성하고 의료데이터 허브를 구축해 지역 의료기기 기업들이 자유롭게 활용할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

장 대표는 폐광 지역 개발 구상도 내놨다.

그는 “태백과 삼척을 강원의 새로운 성장 거점으로 대전환하겠다”며 “태백에는 청정메탄올 생산시설과 미래산업 클러스터를 조성하고, 폐배터리에서 핵심 광물을 재자원화하는 시설을 구축하겠다”고 설명했다.

이어 “삼척에는 케어센터를 신설해 자연환경과 치료를 결합한 의료관광 벨트를 조성하고 지정면세점 설치도 추진하겠다”고 부연했다.

장 대표는 수소경제 육성 방안도 공약했다.

그는 “강원 동해안을 수소경제 전진기지로 발전시키겠다”며 “저장·운송 클러스터와 수소특화단지를 구축해 80개 기업 유치와 4500개 일자리 창출, 약 4500억원 규모의 경제 효과를 내겠다”고 밝혔다.

장 대표는 “평생 강원과 무관하게 살아온 낙하산 후보에게 강원의 살림과 발전을 맡길 수 없다”며 우상호 더불어민주당 강원지사 후보를 직격했다.

이어 “김 지사가 강원특별자치도 출범을 이끌며 새로운 전기를 마련했다”며 “국민의힘은 김 지사와 손잡고 강원 발전에 모든 힘을 쏟아붓겠다”고 강조했다.

그러면서 “이제 강원도가 올라갈 시간”이라며 “강원이 올라가면 대한민국도 함께 올라간다. 강원의 안보를 지키고 산업 대전환을 이루겠다”고 목소리를 높였다.