건물 소등·재택·화상회의 확대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 은행권이 중동 사태에 따른 에너지 수급 불안에 대응해 전방위적인 에너지 절감 활동에 나섰다.

은행연합회는 22일 국내 은행들과 함께 차량 운행 관리와 근무 방식 개선, 사무공간 에너지 절감 등 다양한 실천 방안을 시행 중이라고 밝혔다. 우선 차량 운행과 교통 혼잡에 따른 에너지 사용을 줄이기 위해 임직원 대상 차량 2부제 또는 5부제를 도입하고, 대중교통 이용을 적극 권장하고 있다.

근무 방식도 유연하게 전환했다. 교통 수요 분산을 위해 시차 출·퇴근제와 재택근무를 확대 시행하고 있으며, 불필요한 대면 출장과 행사를 줄이고 화상회의를 확대하는 등 비대면 중심의 업무 방식으로 전환하고 있다.

사무공간 내 에너지 절감 노력도 병행하고 있다. 점심시간 사무실 등 미사용 공간의 조명을 끄고, 퇴근 시 PC와 프린터 전원을 차단하는 등 생활 속 절약 수칙을 실천하는 한편, 저층부 계단 이용과 일회용품 사용 줄이기에도 나서고 있다. 아울러 적정 실내 온도를 유지하고 공용부 조명을 부분 소등하는 한편, 일몰 이후 본점 간판 조명을 끄는 등 건물 관리도 강화했다.

이와 함께 은행연합회는 한국금융연구원·한국금융연수원·한국신용정보원·국제금융센터·은행권청년창업재단 등 5개 유관기관에도 동참을 요청해 에너지 절약 활동을 확대하고 있다.

조용병 은행연합회 회장은 “중동 사태로 인한 에너지 위기는 국가 경제 전반에 영향을 미치는 중대한 사안”이라며 “연합회와 은행권의 에너지 절약 실천이 전 금융권이 동참하게 되는 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다.