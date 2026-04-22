민주, 통영 앞바다서 선상 최고위 정청래 “국민 눈높이 공천으로 승리” 국힘, 양양 마을회관서 공약 발표 김진태 “장동혁, 결자해지 필요”

[헤럴드경제=전현건·김해솔 기자] 6·3 지방선거를 42일 앞둔 22일 여야 대표가 지방 격전지를 직접 찾아 후보 지원에 속도를 내고 있다. 하지만 최근 각종 여론조사에서 당 지지율 격차가 벌어지는 가운데 현장의 분위기는 대조를 이루는 모습이다.

이날 정청래 더불어민주당 대표는 경남 통영시 욕지도 앞바다에서 선상 최고위원회의를 열고 “선거는 이기려고 한다. 모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점”이라면서 “선거 승리와 선당 후사가 이러한 전체를 꿰뚫는 정신”이라고 강조했다.

정 대표는 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 공천과 관련 “원칙은 전략 공천을 하고, 전 지역에 공천한다는 것이 기본 원칙”이라며 “전략 공천을 함에 있어서는 외부 인재 영입, 내부 인재 발탁, 그리고 당에 신망이 있고 명망이 있는 인사들의 재배치”라고 밝혔다.

전날 정 대표는 욕지도 고구마 재배 현장에서 김용 전 민주연구원 부원장이 김남국 대변인을 겨냥해 ‘전략공천 특혜’라고 언급한 것에 대한 취재진 질문에 “노코멘트하겠다”며 말을 아꼈다.

국힘의힘은 22일 오전 강원 양양군 수산리 어촌 마을회관에서 김진태 강원도지사와 함께 공약 발표 행사를 가졌다.

이날 김 지사는 모두발언에서 장동혁 대표를 향해 “결자해지가 필요하다”며 “옛날의 그 멋진 장동혁으로 돌아가주셨으면 좋겠다”고 쓴소리를 던졌다.

그는 “현장에서는 ‘원래 빨간 당이었는데, 이번에 중앙당 생각하면 열불나서 투표를 안 하겠다’는 사람들이 많다”며 “처음엔 저도 나만 열심히 하면 되겠거니 뛰었는데, 어느 정도 당이 그래도 뒷받침을 해줘야 한다”면서 이같이 지적했다.

장 대표는 김 지사의 발언이 이어지는 동안 고개를 숙인 채 발언문을 살펴봤지만 그 외 별다른 반응을 보이지는 않았다.

정치권에 따르면 국민의힘은 수도권을 시작으로 ‘지도부와 거리두기’ 움직임이 확산하는 상황이다. 안철수·김은혜 의원 등 경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원 6명은 전날 국회 기자회견에서 “경기도 자체 선대위를 즉시 발족하겠다”며 “현장을 지키는 저희가 직접 엔진을 돌리겠다”고 밝혔다.

양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원이 경기지사 후보 경선 중인 가운데 중앙당을 배제하고 독자적인 선대위를 꾸린 것이다.

이들은 앞서 독자 혁신 선대위를 예고한 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장과 함께 장 대표를 배제한 ‘수도권 선대위’를 띄우는 구상도 내비쳤다. 보수 텃밭인 대구·경북(TK)과 격전지인 부산 등도 사실상 장 대표와 거리두기에 돌입했다는 지적이 나온다.