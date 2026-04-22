자이 공간 경험, 브랜드 철학 담은 조명 굿즈 단순 굿즈 넘어 ‘일상형 오브제’…고객 경험 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 자이 브랜드 굿즈로 기획한 조명 제품이 세계적인 제품 디자인 어워드 수상작으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

이날 GS건설에 따르면 조명 제품 ‘매그닷(magDot)’과 ‘이그니스(IGNIS)’가 ‘레드닷 어워드: 프로덕트 디자인 2026(Red Dot Award: Product Design 2026)’에서 프로덕트 디자인 부문 위너에 선정됐다고 밝혔다.

이번 수상작은 리브랜딩 이후 고객의 경험을 확장하는 시도를 이어오고 있는 자이가 공간 안에서 축적해 온 감각적 경험과 브랜드 철학을 제품에 담아내 만든 ‘굿즈’로, 브랜드 철학과 제품 완성도를 함께 보여줬다는 평가를 받았다.

매그닷은 아파트 가구 내 천장 조명인 히든 라이팅 시스템의 광원을 모티프로 한, 휴대성과 실용성을 결합한 고성능 마그네틱 조명이다. 책상이나 선반 위에서 미니멀한 독서 등으로 사용할 수 있으며, 손목 스트랩과 키링으로 활용하면 가방이나 텐트 등에 걸어 야외용 펜던트 조명이나 안전등으로도 활용할 수 있다.

함께 수상한 이그니스는 촛불을 켜는 아날로그적 경험을 현대적인 조명 솔루션으로 재해석한 휴대용 테이블 램프로, 자이의 리브랜딩 키워드인 ‘리-이그나이트(Re-ignite)’에서 착안해 이름을 붙였다. 무선 구조와 USB-C 충전 방식을 적용해 케이블 제약 없이 자유롭게 배치할 수 있으며, 3000K 색온도를 적용해 촛불의 따뜻하고 편안한 분위기를 만들어준다.

한편 Red Dot Award: Product Design은 세계적인 제품 디자인 어워드 중 하나로, 약 40명의 국제 전문가들이 출품작을 개별적으로 테스트하고 토론해 수상작을 선정한다. 주요 평가 기준은 혁신성, 기능성, 내구성 등이며, 수상 제품에는 우수한 디자인 품질을 인정하는 레드닷(Red Dot)이 수여된다.