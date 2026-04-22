골든위크·노동절 겨냥 환영주간 공항과 항만 등 주요 거점 운영 미식 정보와 체험 프로그램 제공

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국방문의해위원회는 일본 골든위크와 중국 노동절 등 방한 성수기에 맞춰 오는 4월 24일부터 5월 9일까지 ‘2026 상반기 환영주간’을 개최한다.

행사는 외국인 관광객의 입국 단계부터 편의를 제공하기 위해 주요 거점에 환영 프로그램을 집중 배치한 것이 특징이다. 인천국제공항, 제주국제공항, 부산항 크루즈터미널(북항·영도), 서귀포 강정크루즈항 등에 환영부스와 포토존을 설치해 외국인 관광객을 맞이한다.

운영 기간은 인천국제공항이 4월 24일부터 5월 9일까지, 제주국제공항은 4월 25일부터 5월 9일까지다. 부산항 크루즈터미널은 5월 8일, 서귀포 강정크루즈항은 5월 14일 하루 운영한다.

이번 환영주간의 주제는 ‘케이-푸드(K-Food)’다. 지역·테마별 관광지와 미식 정보를 다국어로 제공하고, 전통차 시음과 룰렛 이벤트 등 체험 프로그램을 운영한다. 식음·쇼핑·전시·결제 분야 민간기업과 협력해 할인 혜택과 기념품도 제공한다.

외국인 관광객에게는 QR코드가 포함된 ‘웰컴카드’, 한국관광지도, 케이-푸드·뷰티 제품과 전통 기념품으로 구성된 ‘웰컴 키트’를 제공한다.

중소벤처기업부의 ‘대한민국 동행축제(4. 11.~5. 10.)’와 연계해 소상공인 제품을 체험할 수 있는 소비 연계 프로그램도 함께 운영한다.

올해는 방탄소년단(BTS) 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 부산 공연 일정에 맞춰 6월 1일부터 6월 15일까지 KTX 부산역에 환영부스를 추가 운영한다.

문체부와 방문위는 여수시와 협력해 식음·숙박·교통업 종사자와 시민을 대상으로 외국인 관광객 환대 캠페인도 진행한다.

방문위 담당자는 “방한 외래객 3천만 명 유치라는 국가적 목표에 발맞춰, 이번 ‘환영주간’이 외국인 관광객에게 한국 여행의 첫인상을 긍정적으로 각인시키는 특별한 경험이 되길 바란다”며, “앞으로도 민관 및 지자체와 긴밀히 협력하여 한국의 다채로운 매력을 널리 알리고, 관광객의 만족이 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.