전용 공간서 상품 비교·보장 분석 ‘원스톱’ 제공 오픈 기념 ‘지하철 지연 보험’ 무료 가입 혜택도

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 모바일 금융 플랫폼 토스에 보험업계 최초로 ‘삼성화재 브랜드 단독관’을 개설했다고 22일 밝혔다.

삼성화재는 토스 앱 내에 전용 공간을 마련해, 다양한 보험상품을 한눈에 확인하고 간편하게 탐색할 수 있도록 구성했다고 설명했다. 고객은 토스 앱에서 별도의 이동 없이 상품을 확인한 뒤 삼성화재 다이렉트(CM) 채널로 연계해 가입할 수 있다.

단독관에서는 기존 가입 보험을 점검하고 보장 현황을 분석하는 기능도 제공한다. 고객이 스스로 부족한 보장 내역을 파악하고 개인별 상황에 맞는 상품을 추천받을 수 있어 상품 선택의 번거로움을 줄였다.

오픈 기념으로는 ‘지하철 지연 보험’ 무료 가입 혜택을 제공한다. 수도권 지하철 이용 중 일정 시간 이상 지연 시 대체 교통비를 보장하는 생활 밀착형 상품이다. 건강보험, 암보험, 운전자보험, 해외여행보험 등 라이프스타일에 맞춘 폭넓은 상품 라인업도 갖췄다.

삼성화재 관계자는 “토스와의 협업을 통해 고객이 일상에서 더욱 쉽고 빠르게 보험을 접할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 디지털 기반의 맞춤형 보험 서비스를 지속해서 강화해 고객에게 차별화된 가치를 제공할 예정”이라고 말했다.