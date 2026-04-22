직원·가족 참여 ‘자연 보호의 날’ 진행 국가보호종 식재, 생물다양성 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코퓨처엠이 지역 하천 생태계 복원과 생물다양성 보전을 위한 활동에 나섰다. 임직원뿐만 아니라 가족까지 참여해 체험형 환경 활동으로 진행됐다는 점이 특징이다.

포스코퓨처엠은 포항시 남구 냉천 일대에서 ‘퓨처엠 자연 보호의 날(Nature Guard Day’ 봉사활동을 실시했다고 22일 밝혔다. 이 프로그램은 지역 생태계 회복과 환경 정화를 목표로 운영되는 임직원 참여형 활동이다.

이날 행사에는 직원과 가족 등 40여명이 참여해 황토와 씨앗을 섞어 만든 ‘씨드볼’을 하천 주변에 투척하는 방식으로 식재 작업을 진행했다. 냉천은 2022년 태풍 피해 이후 복원이 진행 중인 지역으로, 이번 활동을 통해 다양한 식생 회복이 기대된다.

씨드볼에는 국가보호종인 벌개미취를 비롯해 층꽃나무, 감국, 배초향, 털부처꽃 등 하천 환경에 적합한 식물 종자가 포함됐다. 향후 씨앗이 안정적으로 발아하면 해당 지역에 다양한 식물이 자리 잡을 것으로 예상된다.

씨드볼은 초기 파종 과정에서 씨앗 유실을 줄이고 발아율을 높이는 방식으로, 토양 개선에도 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 사람이 접근하기 어려운 지역에도 투척할 수 있어 생태 복원 작업에 활용도가 높다.

이번 활동에는 직원 자녀들도 함께 참여했다. 단순 봉사활동을 넘어 생태계 복원 과정을 직접 체험하며 환경의 중요성을 배우는 계기가 됐다는 설명이다.

자녀와 함께 참여한 이지현 차장은 “아이와 함께 손으로 씨드볼을 빚고 던지는 활동이 즐거웠고, 도심 하천 생태계 회복에 동참해 보람있었다”며 “다양한 식물들이 잘 자라서 아이가 더 건강한 자연 환경에서 살아갈 수 있기를 기원한다”고 말했다.

포스코퓨처엠은 이 같은 활동을 정례화해 주요 사업장이 위치한 포항, 광양, 세종 등지에서 연 2회씩 이어갈 계획이다.

한편, 포스코그룹은 생물다양성을 그룹 차원의 핵심 이슈로 관리하고 있으며, 바다숲 조성 등 다양한 환경 보호 활동을 통해 지속가능한 사회 만들기에 기여하고 있다.