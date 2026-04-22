LG AI연구원 연구원장·엔비디아 부사장 회동 ‘K-엑사원’ 생태계 확장 위한 기술 동맹

[헤럴드경제=김현일 기자] LG AI연구원이 엔비디아와 손잡고 전문 분야에 특화된 차세대 인공지능(AI) 모델 공동 개발에 나선다.

22일 LG AI연구원에 따르면 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장, 이진식 엑사원랩장은 전날 서울 강서구 마곡 LG AI연구원 본사에서 브라이언 카탄자로 엔비디아 부사장, 정소영 엔비디아 코리아 대표 등과 만나 ‘K-엑사원(EXAONE)’ 생태계 확장을 위한 기술 동맹을 강화하기로 합의했다.

특히, 양사는 LG의 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’과 엔비디아의 최신 오픈소스 기반 AI 모델 ‘네모트론(Nemotron)’을 결합해 전문 분야 특화 모델을 공동 개발하는 등 협력 범위를 확대하기로 했다.

LG AI연구원은 ‘엑사원 3.0’을 비롯해 ‘K-엑사원’, ‘엑사원 4.5’ 개발 과정에서 엔비디아와 긴밀하게 기술 협력을 해왔다.

네모트론 오픈 데이터셋을 활용해 데이터 학습 품질을 확보했으며 엔비디아의 ▷최신 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’ ▷AI 개발 플랫폼 ‘네모 프레임워크’ ▷추론 성능 강화 소프트웨어 ‘텐서RT-LLM’ 등을 통해 AI 모델 학습 최적화 및 추론 성능 향상을 꾀했다.

최근 미국 스탠퍼드대 인간중심인공지능연구소(HAI)가 발간한 ‘AI 지수 보고서’에 오른 한국의 주목할 만한 AI 모델 5개 중 4개가 LG AI연구원의 엑사원 시리즈(엑사원 딥·엑사원 패스 2.0·엑사원 4.0·K-엑사원)였을 만큼 양사의 협력 성과는 가시화하고 있다.

브라이언 카탄자로 부사장은 “국가와 산업 고유의 문화와 언어 데이터로 구축한 특화 모델은 AI의 가능성을 극대화할 잠재력을 지닌다”며 “LG의 엑사원과 엔비디아의 네모트론의 결합으로 소버린 AI를 선도하고 생태계 확장에 기여할 것”이라고 강조했다.

임우형 원장은 “LG와 엔비디아의 협력을 연구개발 생태계 확산으로 한 단계 넓혀 산업 현장에서 체감할 수 있는 소버린 AI 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 카탄자로 부사장은 21일 서울 마포 프론트원에서 열린 ‘엔비디아 네모트론 개발자 데이’에서 국내 개발자와 연구진을 대상으로 네모트론 연구 성과를 공유했다. 엔비디아는 현재 네모트론3 울트라 공개를 앞두고 있다.

그는 기조연설에서 “네모트론3 울트라가 사전 학습을 마치고 사후 학습을 진행 중”이라며 “네모트론의 우선 과제는 엔드투엔드로 통합된 문제 해결방식을 제시하는 것”이라고 밝혔다.

엔비디아는 우리나라 대법원, 국가통계포털, 국민건강보험, 네이버클라우드 등을 통해 수집한 데이터를 기반으로 한국의 언어와 문화를 반영한 네모트론 페르소나 코리아 데이터셋도 처음 공개했다.

해당 데이터셋은 우리나라의 존댓말 체계부터 지역별 직업 패턴에 이르기까지 한국의 인구통계학적, 지리적, 문화적 다양성을 반영해 개발자들이 지역적 맥락을 더 잘 이해하는 AI 시스템을 구축할 수 있도록 지원한다.

카탄자로 부사장은 “개인정보는 포함되지 않았고 앞으로 한국 AI 개발자가 더 많이 사용하는 모델이 될 것”이라며 “이번 데이터셋과 기술 공개를 통해 한국 AI 커뮤니티에 기여할 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.